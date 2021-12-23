РФ и КНР совместно разрабатывают новые вооружения

Аргументы Недели → Армия 13+

23 декабря 2021, 14:32

Фото: соцсети

Россия и Китай ведут совместную разработку перспективного вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Военное и военно-техническое сотрудничество Китая и России развивается поступательно. Вооружённые силы двух стран проводят совместные межвидовые учения на суше, в воздухе и на море. О состоянии ВТС между Москвой и Пекином президент РФ Владимир Путин сказал: «Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружений… Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации: и по самолетам, и по вертолетам… Эта напряженная ежедневная работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу».

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