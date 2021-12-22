ВСУ провели первые учебные стрельбы из «Джавелинов»

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22 декабря 2021, 19:22

Фото: Соцсети

Украинские Сухопутные войска впервые провели учебные стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на одном из стрельбищ, на территории Донбасса. Об этом сообщило новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на украинский телеканал «Дом».

Стрельбы проводились не в боевых условиях, а на специально выделенной для этого площадке. ТК «Дом» утверждает, что в распоряжении украинских военных находится около 100 пусковых установок указанного комплекса и соответственно - несколько менее 600 ракет. Также, было заявлено, что «в случае полномасштабного российского вторжения» это оружие может быть применено в Донбассе.

Командующий «Операцией Объединенных сил» Александр Павлюк пояснил: «Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи». Кроме того, подчёркивается, что до сих пор боевого применения «Джавелинов» на Донбассе не было.

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