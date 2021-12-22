Хищения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов со складов военных частей Пентагона достигли больших масштабов

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22 декабря 2021, 15:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министерство обороны США не может отчитаться перед Конгрессом за украденные или утерянные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Журналистское расследование по поводу этой недостачи провело новостное агентство Associated Press. В результате выяснилось, что всё похищенное у Пентагона оказалось на американских улицах.

Среди пропавшего из войсковых частей оружия числятся: штурмовые винтовки, пулеметы, пистолеты, противотанковые гранаты, артиллерийские снаряды, минометы, гранатометы и пластиковая взрывчатка. Associated Press указывает: «Теперь Пентагон должен будет предоставить законодателям ежегодный отчет о потерях оружия в соответствии с Законом о государственной обороне, который Конгресс одобрил в этом месяце и который, как ожидается, подпишет президент Джо Байден». Результат расследования агентства был опубликован в материале под заголовком «Оружие в самоволке». В нём подчёркивается, что военные чиновники не смогли ничего толком объяснить Конгрессу и представить концепцию хранения, даже несмотря на то, что оружие и взрывчатые вещества продолжали исчезать. Член палаты представителей США по делам вооруженных сил, конгрессмен от штата Колорадо и ветеран армии США Джейсон Кроу вынужден был признать: «Очевидно, что подотчетность по этому вопросу остановилась на слишком низком уровне…если в этом отчете есть сотни пропавших без вести единиц оружия, члены Конгресса увидят это, их (военных - ред.) спросят об этом публично и они несут за это ответственность».

Представители Пентагона в своё оправдание сообщили, что на долю Пентагона приходится более 99,9% огнестрельного оружия, находящегося в стране, и Минобороны очень серьезно относится к его сохранности. Тем не менее, когда AP опубликовала свой первый отчет о пропавшем огнестрельном оружии в июне, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сказал, что он проверит сложившуюся ситуацию. После чего Армия США (Сухопутные силы США), крупнейший держатель оружия в Америке, провела проверку в своих структурах с целью - выяснить, насколько достоверно войска сообщают о пропавшем, потерянном или украденном оружии. Бумажные документы давно уступили место цифровой форме, вся информация стекается в центр логистики Армии, который проверяет отчеты и проводит дознание при серьезных инцидентах. Выяснилось, что входе рутиной бюрократической работы часть информации теряется. Центр и войска используют уже отработанную систему программного обеспечения под названием Vantage. Она даёт командирам возможность в режиме реального времени увидеть только то, что не учтено, - сказал Скотт Форстер, аналитик по операциям в армии, на брифинге с AP.

Есть ещё одна проблема. Военные контролирующие органы неохотно сотрудничают с правоохранителями. На запросы при обнаружении похищенного оружия ответы даются неточно или с большой задержкой. По словам официального представителя Армии подполковника Брэндона Келли, сейчас разрабатывается Ай-Ти приложение, которое будет выполнять поиск в собственных базах данных о том, какому подразделению - какое вооружение принадлежит.

Каждый Вид ВС США в этом плане варится в своём соку. Корпус морской пехоты разрабатывает внутренние процедуры для улучшения надзора за счет увеличения количества проверок подразделений. Военно-морской флот имеет свою систему сбора информации об утрате оружия. Военно-воздушные силы вообще заменили свою систему учета имущества боеприпасов - коммерческим приложением.

С прессой Пентагон ещё более неохотно делится собранной им статистикой, которую офис Милли предоставил Капитолийскому холму. Официальные цифры ниже, чем сообщает AP, но также неполные, поскольку некоторые службы не учитывали похищенное оружие, как это было задокументировано собственными военными следователями по уголовным делам.

Количество пропавшего, утерянного или украденного огнестрельного оружия с 2010 года по лето этого года составило «примерно 1540 единиц», сообщил пресс-секретарь канцелярии министра обороны. В то время как AP выявило утерю не менее 2000 единиц огнестрельного оружия за период с 2010 по 2020 год, подсчет был основан на собственных данных военных, внутренних меморандумах, материалах уголовных дел и других источниках.

Данные ВМС США свидетельствуют о том, что ни одной единицы стрелкового оружия не было украдено, а из взрывчатых веществ в 2010-е годы украдено 20 гранат. В то время, как AP идентифицировало несколько дробовиков и десятки бронебойных гранат на основании только материалов уголовной следственной службы ВМС.

Например, командование Корпуса Морской пехоты решило, что любое оружие, пропавшее в зоне боевых действий, не засчитывается - даже в случаях, когда винтовка упала с автомобиля или самолета или исчезла из жилых помещений на зарубежной базе.

Похоже, в Вооруженных силах США кража оружия - далеко не единичное явление. Во всяком случае, американские правоохранители отмечают увеличение числа неучтённых армейских образцов, оказавшихся в руках преступников.

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