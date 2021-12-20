Украина проведет в 2022 году целую серию масштабных военных учений совместно с НАТО

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20 декабря 2021, 19:27 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В 2022 году на Украине запланировано 10 широкомасштабных маневров с участием авиации и флота НАТО. Расходы из бюджета страны на проведение больших военных учений вырастут до 106,5 млн гривен (в 2021 году - 39 млн гривен).



Украинские власти поясняют, что учения обусловлены курсом страны на вступление в НАТО и Европейский союз, а также «сложной военно-политической ситуацией, требующей наращивания оперативных возможностей украинской армии».



Приводим список военных учебных операций, запланированных на территории Украины:



1. «Морской бриз» (Sea Breeze). Проходят летом в акватории Черного моря. Выполняется отработка заданий на суше, в море и небе.



В 2022 году ожидается 7500 военнослужащих, 85 кораблей, 70 самолетов и вертолетов. Из них от стран НАТО 2000 военных, 20 единиц воздушной техники.



2. «Быстрый трезубец» (Rapid Trident). Учения разворачиваются на полигоне западной Украины, во Львовской области. Ожидается 8500 военных, среди них — 1500 солдат США, 2000 других членов НАТО.



3. «Серебряная сабля» (Silver Saber). Учения проведут Украина и Польша. Они пройдут в три этапа: в феврале–апреле, мае–июле, августе–декабре. Во время маневров специалисты НАТО оценят украинские силы специальных операций.



Численность: 5000 военнослужащих, 16 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Со стороны Польши 1000 военных, четыре самолета и вертолета.



4. «Речной» (Riverine). Учения проходят на Дунае с участием Украины и Румынии. Их цель — отработать задачи с привлечением Военно-морских сил, Береговой охраны и пограничников. Ожидается, что в них примут участие 400 военнослужащих, 20 кораблей, 10 самолетов и вертолетов. Контингент военных распределится поровну.



5. «Казацкая булава» (Cossack Mace). Украина и Великобритания отработают взаимодействие между своими военными силами. В 2021 году они проходили в Николаевской и Одесской областях. Согласно легенде, военные отражали захват городов условным противником.



В 2022 году планируется участие 5500 военнослужащих, 30 самолетов и вертолетов, 11 кораблей.



От ВС Соединенного Королевства прибудет 1500 военнослужащих, 10 самолетов и вертолетов, три корабля. От других членов НАТО — до 1000 военных, 10 самолетов и вертолетов, три корабля.



6. «Кленовая арка» (Maple Arch). В этих учениях примут участие Канада, Украина, Литва, Польша и другие страны НАТО. Цель — повысить совместимость вооруженных сил стран-участниц.



Канада направит 300 военнослужащих, четыре самолета и вертолета. Литва и Польша — 500 военных и авиацию. Другие государства — члены НАТО задействуют порядка 700 военнослужащих и шесть самолетов и вертолетов.



7. «Светлая лавина» (Blonde Avalanche). По легенде, военные должны принимать участие в ликвидации последствий наводнения.



Количество — 1300 военнослужащих, 13 воздушных судов. От Венгрии, Румынии, Словакии и стран — участниц НАТО — по 200 военных и по два самолета и вертолета.



8. «Объединенные усилия» (Joint Efforts). В учениях примут участие Украина, США и другие страны НАТО.



Количество военных составит 12 500. Ожидается прибытие 70 кораблей, 90 самолетов и вертолетов.



От США — 1000 военных, 10 кораблей, 20 самолетов и вертолетов. От других членов НАТО — 2500 военных, 40 кораблей, 40 самолетов и вертолетов.



9. «Викинг» (Viking). Украина, Швеция и другие члены НАТО отработают учения без военной техники. Они направлены на налаживание взаимодействия во время международных миротворческих операций.



Общая численность сил составит 500 военнослужащих, из них от Швеции — 100, от НАТО — еще 200.



10. Многонациональное обучение. На протяжении всего 2022 года в разных областях Украины 4000 специалистов из США и других стран НАТО будут обучать 15 тыс. украинских военнослужащих.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобная эскалация присутствия сил НАТО в регионе может повлечь для Украины «самые серьезные последствия».



Военный эксперт Константин Сивков отметил, что учения Украины и стран НАТО могут послужить прикрытием для развертывания группировки войск. По его мнению, Россия должна «четко помимо дипломатических заявлений готовиться к отражению военной агрессии».



«Америка капитально готовится к войне с Китаем и с Россией. Для этого ей нужно как можно ближе приблизить свои войска к границам России. Естественно, Генеральный штаб очень внимательно наблюдает за такими американскими действиями и, изучая их тактику и стратегию, принимает соответствующие контрмеры по обороне, а возможно, и предотвращению их наступательных операций»,- подчеркнул генерал-полковник в отставке, экс-командующий Воздушно-десантными войсками России Георгий Шпак.





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