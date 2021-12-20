Москва может отказаться от моратория на развёртывание ракетных комплексов среднего радиуса действия

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20 декабря 2021, 15:56

Фото: Соцсети

Россия пока не решила, будет ли отказываться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности. Москве срочно нужен ответ Вашингтона на эти предложения. Сообщает «Военный Обозреватель», ссылаясь на МИД РФ.

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва ещё пока еще не приняла окончательного решения по поводу отказа от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Всё зависит от того примут ли США и НАТО предложения Кремля по гарантиям безопасности. Как известно Вашингтон на этот счёт молчит, а в Брюсселе из уст Генсекретаря НАТО уже прозвучала тирада о том, что Россия не дождётся никаких гарантий безопасности и альянс будет делать что, что пожелает для себя нужным.

Однако, Рябков уточнил: «Мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира».

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