Снайперы ополчения Донбасса за 2021 год убили 43 украинских военнослужащих
20 декабря 2021, 15:33
В ходе совместного брифинга с министром обороны Дании Трине Брамсеном, глава украинского военного ведомства Алексей Резников сообщил о гибели 43 военных ВСУ на Донбассе. Об этом информирует Телеграмм-канал «Военный осведомитель».
В частности, военный министр Украины Александр Резников заявил: «Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе с начала 2021 года убили 43 украинских военнослужащих, используя снайперский огонь». Назвать это число супер результативным нельзя. От сюда следует, что снайперы ополчения действуют только в ответ на огонь со стороны ВСУ.
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