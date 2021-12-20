США снова провалили испытания гиперзвукового оружия

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20 декабря 2021, 15:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Очередной тестовый пуск американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A был неудачным, третьим по счёту. Это похоже становится для разработчиков - традицией, сообщило издание News.ru, ссылаясь на новостной портал War Zone. Что знаменательно, данный провал произошёл на фоне результативного тестового пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования.

В США, в ходе очередного, третьего по счёту, неудачного испытательного пуска в рамках программы «Оружие быстрого ответного удара воздушного базирования» (ARRW, Air-Launched Rapid Response Weapon) гиперзвуковая ракета AGM-183A не смогла стартовать с подвески стратегического бомбардировщика B-52. Причины провала выясняются. Разработчики срочно готовят новые испытания.

Напоминаем, что американские подрядчики Пентагона, занимающиеся разработкой гиперзвукового оружия, пока ставят себе скромную задачу - разогнать ракету до 5 скоростей звука. Но, пока у них ничего не получается. Они, на протяжении долгого времени, не могут создать гиперзвуковую ракету воздушного базирования, тогда как в России эта задача давно решена. Более того, ракетный комплекс «Кинжал» уже поставлен на вооружение и в составе ВКС есть авиачасти, в штате которых находятся самолёты МиГ-31К, являющийся платформой для размещения гиперзвукового комплекса 9-А-7670(в противокорабельном варианте - Х47М2) «Кинжал». И эти самолёты с гиперзвуковым оружием на борту несут боевое дежурство, в готовности применить его по военным объектам противника, например, по кораблям НАТО в Чёрном море. Данная ракета способна (согласно открытым источникам) развивать скорость равную 10 числам Маха.

Эти провалы показывают, что большой бюджет, порой, не помогает достичь нужного результата. Накануне российский ВМФ провел успешные испытания своей гиперзвуковой ракеты морского базирования 3М22 «Циркон». Она была запущена с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» по сухопутной мишенной обстановке. Тест прошёл в штатном режиме. То есть для российских производителей гиперзвукового оружия — это уже рутина. А у американцев, как и прежде «что-то идёт не так».

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