Военные считают свои зарплаты и пенсии слишком низкими

Аргументы Недели → Армия 13+

20 декабря 2021, 13:23

В армии, правозащитных организациях и сообществах ветеранов развернулась широкая дискуссия о низкой материальной помощи от государства. Закон о бюджете на ближайшие три года не предусматривает повышения окладов и пенсий военным. В думском комитете по обороне оправдываются, что президентские распоряжения о материальном стимулировании военнослужащих выполняются не в полной мере.



В следующем году индексация окладов и пенсий будет ниже уровня инфляции, который прогнозируется в 10%. В военных профсоюзах сообщили, что гражданские пенсии индексируются в среднем на 5,9% против 4% военным. В начале декабря президент России приостановил начисление надбавок отставным офицерам в размере 2% сверх уровня инфляции. Такое решение в среде отставников восприняли негативно. Из-за неправильной индексации пенсии рядовых и сержантского состава сравнялись с пенсиями простых гражданских.



В воинских коллективах растёт напряжение. Профсоюзный активист, отставной офицер Олег Шведков заявил «Независимой газете», что власти не должны оставаться равнодушными к данной проблеме. По его словам чиновники, ответственные за данный вопрос, сами плодят озлобленность среди военных, и вызывают недоверие к себе. Армия и военные пенсионеры всегда были опорой государства. Нельзя игнорировать выполнение собственных указов и распоряжений, отмечает активист.

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