Россия провела ещё одно испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон», а Сенат США принял рекордный военный бюджет на новый год

Аргументы Недели → Армия 13+

20 декабря 2021, 12:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Одно из ключевых событий прошлой недели произошло в четверг. Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередной пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.



ДИМК МО РФ тогда сообщил: «По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота».



Ранее фрегат «Адмирал Горшков» проводил испытательные пуски по мешеным группам, находившимся как на воде (на морском полигоне), так и на суше. Ожидается, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» поступит на вооружение ВМФ РФ в следующем году. Им оснастят корветы, фрегаты, ракетные крейсеры и многоцелевые атомные подводные лодки. Данный ракетный комплекс обнуляет превосходство ВМС США, поскольку у американцев нет средств защиты от него.



Чуть ранее успешных испытаний «Циркона», во вторник, в Новосибирске, на площадке НАЗ прошла выкатка летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом двигателя, что обеспечивает его незаметность для радаров. Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил прессе: «Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету… Производить БПЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования…В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги».



И уже в среду два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. В информационном тексте ДИМК МО РФ сказано, что в ходе полёта двух Ту-95МС «Медведь» осуществлялось истребительное сопровождение самолетами Су-35С армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев составила около девяти часов. В тот же день стало известно, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Си Цзиньпин предложил Москве совместно с Пекином защищаться от вмешательства других стран во внутренние дела РФ и КНР. В ходе переговоров глав России и Китая по видеосвязи председатель КНР, указывая на увеличивающиеся случаи вмешательства западных стран во внутренние дела РФ и КНР, предложил России и Китаю совместно действовать «для обеспечения более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон». Если это означает, что Китай и Россия в перспективе могут заключить оборонительный союз, то можно констатировать создание нового военного блока, который станет на равных конкурировать с НАТО и другими альянсами, где верховенствует США.



Под конец недели, в воскресенье, стало известно, что тактический отряд кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин», совершает поход в центральную часть Тихого океана для проведения там манёвров. В состав отряда ВМС Китая, который можно назвать неполноценной авианосной ударной группой, также входят: один эсминец типа 055, один фрегат типа 054 и корабль обеспечения Hulun Lake.



В стане врагов. На прошлой неделе стало известно, что французские войска покинули военную базу в Тимбукту, где они находились после прихода сюда в 2013 году. Ранее базы в Кидали и Тесалите были переданы французами малийской армии соответственно в октябре и ноябре. Армия Пятой республики вообще уходит из Мали, несмотря на продолжающиеся боевые действия правительственных сил с боевиками-исламистами. Власти в Бамако в срочном порядке ищут других союзников, больше не полагаясь на слово Парижа. В качестве таковых могут быть добровольцы из России. Вероятно, в отместку за это Париж провёл ряд враждебных демаршей по отношению к России. В частности, Французский МИД известил: «Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы «Вагнер» в дела этой страны». Затем Совет ЕС ввёл санкции в отношении ЧВК «Вагнера». Теперь в Чёрном море появился французский фрегат, а в небе над ним - три французских военных самолёта.



Во вторник стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин не собирается наказывать военнослужащих, участвовавших в ракетном обстреле машины в Кабуле (Афганистан) в августе, в результате которого погибли 10 мирных жителей, в том числе как минимум семь детей. Его решение было выработано на основе рекомендаций высшего командования США. Пентагон первоначально утверждал, что ракетный огонь с дрона 29 августа был нацелен на автомобиль со взрывчаткой, для проведения террористического акта в международном аэропорте Кабула группой Исламского государства (запрещено в РФ). На самом деле машина принадлежала 43-летнему Земари Ахмади, гуманитарному работнику, работающему в Nutrition and Education International - калифорнийской неправительственной организации, поставляющей продовольствие афганцам, спасавшимся на территории аэропорта. МИД КНР осудил военные преступления армии США, не только совершённые в Афганистане, но и в Сирии, и в Ираке. Ведомство потребовало призвать Пентагон к ответственности за убийство мирных жителей. А решение военного командования США - не преследовать американских военнослужащих, виновных в совершении военных преступлений, в Пекине назвали издевательством над справедливостью и международным правом.



На этом фоне Сенат США окончательно утвердил законопроект о политике в области обороны, который долго откладывался, после того как законодатели исключили множество пунктов из его содержания. Однозначно был утверждён новый военный бюджет - как всегда рекордный. И несмотря на провозглашение гендерного равенства в Вооружённых силах - женщинам отказано в призыве. Издание Washington Times информирует: «Пакет на 770 миллиардов долларов теперь направляется на стол президента Байдена без положений о включении женщин в военный призыв, отзыва разрешения на отправку на войну в Ираке и множества других пунктов, из-за которых законодатели ссорились из-за ежегодного «обязательного» закона».



Невероятно, но, похоже, в конгрессе решили немного повременить с гендерным равенством в Вооружённых силах. А в качестве компенсации добавили в копилку Пентагона 25 млрд долл., несмотря на предложенный администрацией Байдена сокращённый военный бюджет. Оборонные ассигнования на новый фискальный год получились рекордными. И к этому руку приложили республиканцы, убедившие Конгресс в том, что предложенный Белым Домом бюджет оставит Пентагон неподготовленным к противодействию угрозам со стороны России и Китая.





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