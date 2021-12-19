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19 декабря 2021, 18:32 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

Представители общественной организации «Московские суворовцы» предлагают создать волонтёрские центры военно-патриотической направленности для помощи ветеранам и инвалидам армии и флота. Об этом на отчётно-выборном собрании общественной организации «Московские суворовцы» заявил заместитель председателя Попечительского Совета Московского суворовского военного училища (СВУ), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



На собрании обсудили итоги работы за 4 года и планы на будущее. После чего прошли выборы в руководящие органы организации. В мероприятии приняли участие представители Минобороны РФ и общественной организации «Московские суворовцы», руководство и члены Попечительского Совета Московского СВУ, ветераны и представители выпусков Московского (Горьковского) СВУ.



Выступая перед собравшимися, заместитель председателя Попечительского Совета Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров рассказал об итогах и планах работы организации. «С 2018 по 2021 годы организация воплотила в жизнь более 170 проектов различной направленности. «Московские суворовцы» на постоянной основе сотрудничают со многими организациями и являются инициаторами образования Федерации армейской тактической стрельбы в России. Её создали по поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Федерация развивает армейское тактико-стрелковое многоборье в России», - подчеркнул Дмитрий Нестеров.



По его словам, в числе приоритетных задач организации - подготовка к 80-летнему юбилею Московского СВУ и подготовка мероприятий к празднованию 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. «Кроме того, сейчас планируется создание в России волонтёрских центров военно-патриотической направленности. Туда войдут суворовцы, нахимовцы и кадеты, которые будут помогать ветеранам и инвалидам армии и флота. К примеру, ребята могут сходить за продуктами или лекарствами, убраться в квартире, рассказать, как воспользоваться интернет-порталом Госуслуги или просто пообщаются. По этому вопросу мы сейчас проводим встречи и консультации. Приглашаю всех желающих присоединится к этой инициативе», - отметил Дмитрий Нестеров.



Инициативу поддержали, выступившие на отчётно-выборном собрании, выпускники Московского (Горьковского) СВУ – народный артист России Герард Васильев и заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев. Они выразили желание принять участие в работе над созданием волонтёрских центров.



Общественная организация «Московские суворовцы» создана в 2009 году. За время работы «Московские суворовцы» создали уникальную систему взаимоотношений между выпускниками, воспитанниками, воспитателями, преподавателями и командованием Московского (Горьковского) СВУ. Представители организации оказывают помощь в различных обстоятельствах, особенно семьям погибших и умерших ветеранов-суворовцев. «Московские суворовцы» развивают кадетское движение в стране и мире, а также помогают воспитывать подрастающее поколение суворовцев в духе патриотизма и с достоинством носить имя Суворова. Организация насчитывают в своих рядах около 15 тысяч человек. Из них более 9 тысяч человек активно взаимодействуют и сотрудничают с организацией.

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