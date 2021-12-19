Китай создаёт свой многоразовый космический корабль

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19 декабря 2021, 17:09

Фото: Соцсети

Китай провёл успешные испытательные полёты ракеты-носителя «Тяньсин» - прототипа будущих многоразовых транспортных космических кораблей. Об этом информирует российское новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление китайской компании-разработчика космических кораблей Space Transportation.

Стало известно, что с 17 по 19 декабря 2021 года, состоялись два успешных (7-й и 8-й) запуска ракет серии «Тяньсин». На 2023 год планируется первый выход этой ракеты на орбиту Земли, а в 2025-м - первый тестовый полёт полноценного корабля.

Начало полноценной эксплуатации космического корабля «Тяньсин» запланировано на 2028 год, а полная доработка его завершится к 2030 году. Пока нет никакой информации о том, что Россия приступила к разработке многоразового космического корабля.

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