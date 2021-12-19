Американский доктор наук угрожает России и Китаю кибератаками

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2021, 13:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Готовы ли США к вооруженному конфликту с Россией, и готовы ли американцы послать своих сыновей и дочерей воевать? Задаёт этот вопрос декан инженерной школы Университета Южной Флориды и основатель, президент и генеральный директор Института прикладной инженерии Роберт Бишоп. В начале статьи цинизм его рассуждений зашкаливает. Бишоп указывает на эффективность применения дронов в военном отношении и тут же делает вывод, что этого недостаточно, чтобы поставить на колени главных противников США, тех, кто не желает пресмыкаться перед Вашингтоном. Он намеренно обходит информацию о погибших мирных жителях от американского оружия в Афганистане, Сирии и Иране. Свой демагогический опус доктор Бишоп опубликовал в американской интернет-газете The Hill.

Дешёвые пропагандистские приёмы Бишопа, вряд ли кого-то может убедить в его правоте. Но, стоит учесть, что статья направлена в первую очередь на внутреннего читателя. Поражает его зашоренность, вообще-то человек науки должен мыслить более свободно. Свою статью он начинает с того, что за последние 20 лет Штаты эффективно использовали дроны, «чтобы избавиться от террористов, скрывающихся в Афганистане, Ираке и Сирии». При этом он не желает упоминать об убитых этими же дронами мирных жителях, в том числе женщин, детей и стариков, которые даже с натяжкой не могут быть похожи на террористов. Достаточно вспомнить события 29 августа сего года, когда американский дрон атаковал гражданскую машину, в которой находился человек, сотрудничавший с военными США, и вся его семья, в том числе и дети. Военные преступления армии США никто считать не желает. За исключением единиц, как, например Джулиан Ассандж, которому за освещение правды о преступной деятельности американских военных за пределами Штатов грозит пожизненное заключение.

Кстати, Бишоп пришёл к выводу, что «дрон не может справиться с растущими угрозами во многих возникающих конфликтах». Он заявил, что всё же есть способ «заставить Россию дважды подумать об Украине или, если на то пошло, о том, чтобы не портить американские выборы и отказаться от прокладки трубопроводов. Без единого выстрела». Каждое слово в статье этого Бишопа пропитано ядом антироссийской пропаганды. Он признаёт, что не является ни политиком, ни военачальником, но всё-таки берётся давать советы и тем, и другим, как выиграть войну против России, или, скажем - Китая.

Можно констатировать, что Бишоп в общих знаниях новостной повестки несколько превосходит среднего американца, но, не очень сильно. Например, ему только известно, что «русские и китайцы испытывают гиперзвуковые баллистические ракеты».

Но, похоже, он не имеет ни малейшего представления о том, что и Россия, и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, которые по его же признанию «так быстры, что у американцев может не хватить времени на ответ».

Какой же способ нашёл Бишоп, чтобы победить и КНР, и РФ сразу и безоговорочно? Предоставим слово ему самому, он пишет: «Даже самые сложные технологии по-прежнему контролируются компьютерными чипами, и, если внутри есть чип, его можно взломать. Мы знаем, как взламывать». То есть этот уникум открыто заявляет, что может провести кибератаку против кого бы то ни было, по своему усмотрению: «С помощью нескольких щелчков клавиатуры я могу отклонить вашу кредитную карту. Затем, когда вы подходите к своей машине, я могу предотвратить запуск двигателя. В машинах тоже есть чипы. Вдруг окажется, вы не можете взять такси до аэропорта. Если вы каким-то образом туда доберетесь, ваш рейс будет аннулирован. Разрушайте, дезориентируйте и обезоруживайте и всё без единого выстрела… Реальность конфликта изменилась, и нам нужно адаптироваться. Проблема в том, что мы не обучаем наше следующее поколение мыслителей думать о конфликтах следующего поколения». Другими словами, он призывает к тотальной кибервойне с участием всех образованных американцев, особенно молодёжи, против всех врагов США, всего населения стран, записанных американской пропагандой в противники, включая стариков, женщин и детей.

Бишоп призывает учить американских студентов инженерных специальностей, как вести войну другими способами, то есть воевать в киберпространстве. И это по его мнению - этично. Правда к финалу его писанины начали прослеживаться пацифистские нотки. Этот доктор признаёт: «За последние 20 лет США принесли в жертву слишком много своих сыновей и дочерей. США забрали слишком много сопутствующих жизней из-за того, что американская технология нанесения ударов с дронов подвержена ошибкам. Пришло время применить американское самое мощное оружие для защиты Америки - блестящие молодые умы американских лучших учеников. Нужно дать им возможность использовать менее смертоносные способы борьбы с угрозами для Америки таким образом, чтобы избежать войны, которая может поглотить всех американцев». Читаю его статью и прихожу к выводу, что в ходе её написание он впервые задумался о том, что Америка может в войне против России или Китая - не выиграть. Здесь, он вышел за рамки государственной пропаганды США и всё же сгенерировал собственные мысли. Одно непонятно - почему он решил, что США не получат сокрушительный ответ за кибернападения?

Признаюсь, обошёл бы эту в значительной степени наивную статейку стороной, если бы доктор Бишоп для затравки не начал с гнусной лжи. К тому же его опус опубликовало не последнее по значимости интернет-издание. К тому же, автор какой ни есть, но, всё же - учёный. Можно сказать, благодаря ему, получилось познакомиться с мнением американских людей науки. Не всех, обобщать не будем, но, какой-то части учёного сообщества США, надеюсь - не большинства.

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