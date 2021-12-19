Тактический отряд китайских кораблей во главе с авианосцем вышел в Тихий океан

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19 декабря 2021, 12:47

Фото: Соцсети

Ударная авианосная группа кораблей ВМС НОАК, с флагманом - авианосцем «Ляонин», совершает поход в центральную часть Тихого океана для проведения там манёвров. Об этом сообщает российское новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на китайское издание South China Morning Post (SCMP).

В состав отряда ВМС Китая, который можно назвать неполноценной авианосной ударной группой, так же входят: один эсминец типа 055, один фрегат типа 054 и корабль обеспечения Hulun Lake.



Кроме того, SCMP информирует, что «авианосная ударная корабельная группа(АУКГ) США во главе с авианосцем Ronald Reagan возвращается из Тихого океана в порт приписки Йокосука (Япония), а другая АУКГ, возглавляемая авианосцем Carl Vinson сейчас находится в Индийском океане близ северо-западных берегов Австралии».

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