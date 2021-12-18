Ивашов считает, что Россия может разместить ЯО в Белоруссии, в качестве ответной меры
18 декабря 2021, 19:38
Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии, но только в качестве ответной меры, заявил в субботу «Интерфаксу» бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
Ивашов заявил: «Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно... Сейчас не тот момент, чтобы размещать инициативно российское оружие из-за сложных отношений с США и Европой».
Накануне, Сергей Рябков примерно то же сказал, насчёт размещения ВС РФ ракет среднего радиуса действия. Москва пойдёт на это т шаг только если США начнут развёртывание РСМД в Европе и Азии близ российских границ.
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