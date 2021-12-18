В ВВС США, похоже, появилась первая авиадивизия гомосексуалистов

Аргументы Недели → Армия 13+

18 декабря 2021, 18:20

Фото: Соцсети

В Сети появилось сообщение о том, что командование самого большого соединения американских ВВС, конкретно - 60-ой авиадивизии задумало сменить эмблему соединения. Личному составу предлагают выбрать один из двух вариантов, созданных в духе современной повестки, трансгендерной инклюзивности и равенства.

Теперь эмблема 60-ой дивизии будет обозначать её принадлежность к ЛГБТ сообществу и нести на своих крыльях новые ценности западной демократии, которые, судя по всему, будут навязываться остальному миру с применением военной силы. Это новая политика Белого Дома и новая стратегия Пентагона.



60-тая дивизия, или воздушное мобильное авиакрыло (60 AMW) является крупнейшим соединением в ВВС Соединенных Штатов и отвечает за стратегические воздушные перевозки и дозаправку в воздухе по всему миру. Его место дислокации - воздушная база Трэвис в Калифорнии. Оно обеспечивает военную логистику и дозаправку в небе на Ближнем Востоке и в районах Тихого, и Индийского океанов.

Если так дальше пойдёт, недалёк тот час, когда геям и трансгендерам, с их трансформированной психикой, доверят ударные мощные боевые средства, включая ядерное оружие.

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