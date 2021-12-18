О том, как наши СМИ гипертрофировано переоценили американский ПТРК «Джавелин»

Аргументы Недели → Армия 13+

18 декабря 2021, 17:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Снова приходится заниматься неприятной работой - уличать коллег по журналистскому цеху в некомпетентности. Но что делать, приходится. Пора в нашем издании завести колонку под заголовком: «Платон мне друг, но, истина дороже». Очередной перл выдал портал AVIA.PRO под заголовком «Украинские военные отработали нанесение ударов ПТРК «Javelin» по улицам городов Донбасса». При этом делалась ссылка на Телеграмм канал «Поисковик ЗВИ».

Цитирую AVIA.PRO: «Несмотря на заявления США о том, что поставленные ВСУ комплексы «Джавелин» не будут использоваться в наступательных операциях украинской армии, стало известно о том, что в действительности украинские ССО отработали нанесение ударов с применением данного вооружения по улицам городов Донбасса, проработав уничтожение бронетехники ополчения». При этом делается ссылка на информацию, размещённую на ТК «Поисковик ЗВИ».

На самом деле данные приведённые AVIA.PRO не только вырваны из контекста, но и вдобавок ещё интерпретированы весьма своеобразно. Из в общем-то неплохого материала получилась утка с посылом о том, что «украинские военные отработали нанесение ударов ПТРК «Javelin» по улицам городов Донбасса». Прискорбнее всего то, что многие интернет-издания подхватили эту некомпетентно обыгранную версию.

В действительности в материале ТК «Поисковик ЗВИ» речь идёт о возможности непрофильного применения украинских сил специальных операций (ССО) для штурма городов Донбасса.

Вернёмся к очередной утке AVIA.PRO. Поговорим о «нанесении ударов с применением данного вооружения (ПТРК «Джавелин») по улицам городов Донбасса».

Для начала стоит отметить, что большинство журналистов не имеющих военное образование неверно понимают термин «удар» считая его синонимом слову «выстрел», а это совсем не так.

Прошу вас коллеги запомнить (или зарубить себе на носу), с военной точки зрения: «Удар - одновременное и кратковременное поражение группировок войск и объектов противника путем мощного воздействия на них имеющимися средствами поражения или наступлением войск (удар войсками)». Пулемёт, орудие, система залпового огня или ПТРК не наносят удары, они стреляют. Отдельный самолёт, если он не применяет сразу несколько крылатых ракет большой мощности или ядерное оружие, также не наносит удар, он бомбит, или обстреливает, или атакует. А вот фронтовая артиллерия, стратегические и оперативно-тактические ядерные средства поражения, танковая армия, общевойсковая армия, авиационная дивизия, корпус или армия, объединение ВМФ, фронт - могут нанести удар.

Теперь о «Джавелинах», этот ПТРК обладает бесспорными превосходными боевым качествами, которые позволяют действовать по принципу: «выстрелил и забыл». «Джавелин» хорош и тем, что он прост в использовании и очень эффективен для поражения бронированных наземных целей и низколетящих вертолётов. Это вооружение можно применять с закрытых позиций, днём, ночью, в туман, при задымлении. Но, цель должна быть видима. То есть — это оружие «чистого поля». А в городских условиях или в лесу «Джавелины» зачастую бесполезны. Даже если на открытой равнинной местности цель спряталась под мост, оператору «Джавелина» приходится выбирать альтернативный способ поражения и посылать ракету по настильной траектории. В штатном варианте боеприпас Джавелина отстреливается по нависающей траектории с тем, чтобы, при максимальном возвышении до 160 м, боевая часть ракеты поражала танк или БМП, падая сверху на наименее защищённую часть бронетехники.

Да и ещё минимальная дистанция стрельбы из «Джавелина» - 150 м. То есть в стеснённых городских условиях им пользоваться, мягко говоря, не удобно. Например, выстрел от РПГ, или от РПО приводится в боевое состояние уже через 50 м полёта. Учитывая это, а также то, что цель должна быть видна, сам комплекс весит коло 12 кг и имеет солидные габариты - использовать его в городских условиях несколько проблематично. К тому же, если рядом с танком, который надо уничтожить будет полыхать пожар, то «Джавелин» скорее всего не захватит нужную цель. У него инфракрасная головка самонаведения. То, что украинские генералы, с подачи американских советников, собираются в бою в городских условиях использовать спецназ в качестве простых штурмовых групп — это глупость, но глупость осуществимая. Есть ещё вероятность, что мы неправильно поняли замысел командования ВСУ, на самом деле бойцы ССО с «Джавелинами» наперевес будут пробираться в тыл противника, и там вести бескомпромиссную борьбу с его бронетехникой. Отметим, что стоимость одного ПТРК «Джавелин», в комплекте с шестью ракетами, зашкаливает за 600 тыс. долл. Штурм, скажем, Донецка с их применением обойдётся бюджету США в копеечку, при минимальном эффекте. Есть правда подозрение, что Пентагон отправляет в Незалежную просроченные «Джавелины». Предельный срок их хранения 10 лет, за это время электроника головки самонаведения ракет (плюс-минус) выходит из строя. Так что, в пылу боя, многих украинских операторов «Джавелинов» ждёт неприятный сюрприз.

Но, не об этом сейчас речь, а о том, что посыл AVIA.PRO об обстреле городских улиц «Джавелинами» это нечто особенное, оценке неподдающиеся.

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