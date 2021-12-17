Бывший главком НАТО считает, что Западу не стоит давать гарантии безопасности Москве

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17 декабря 2021, 20:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Отставной адмирал ВМС США, бывший главком сил НАТО, ныне колумнист Bloomberg Opinion Джеймс Ставридис в своей статье описал четыре пути, которым необходимо следовать странам Запада для эффективного военного сдерживания России. Этот материал также был опубликован и в Japan Times.

Первой мерой, которую необходимо предпринять, по мнению отставного военачальника, — это усиление разведки и контроля за стратегическими коммуникациями. Он призвал собирать информацию из всех источников (человеческих, электронных и т. д.) и последовательно публиковать её в СМИ по всему миру. Это, по словам Ставридиса - поможет Вашингтону сплотить антироссийскую коалицию, настроенную на новые, более строгие санкции против Москвы. Судя по всему, речь идёт о банальной информационной войне. Экс-главком НАТО здесь не придумал ничего нового, лишь озвучил то, чем соответствующие западные службы и так занимаются в поте лица своего.

Ставридис, слегка развил свою мысль, призывая чаще предавать огласке секретные разведывательные данные, не раскрывая их источников. Он заявил: «Хотя правительство США не может раскрыть источники и методы, оно может предоставить подробные несекретные брифинги, возможно, от министра обороны Ллойда Остина или Аврил Хейнс, директора национальной разведки. Фотографии российских войск и тяжелой техники стоят тысячи слов». Но, позвольте, подобными фотографиями уже наводнён Интернет. Суть в том, что американские разведывательные спутники и орбитальные аппараты подрядчиков Пентагона или ЦРУ могут зафиксировать российские или чьи-либо войска где угодно, а затем подать спутниковые фотографии под тем соусом, что всё было зафиксировано в непосредственной близости от украинской границы.

Дело в том, что не только средний читатель, в тех же США, но и многие высокопоставленные политики плохо знакомы с географией той части нашей планеты, которая находится за пределами Северной Америки. Поэтому люди, кому адресована утка о размещении российских войск, даже не смогут проверить насколько предоставленные им сведения правдивы. Кроме того, Россия в праве перемещать свои войска по своей же территории по-своему же усмотрению. Москва не предъявляет претензии США, Франции, Германии или Британии за то, что те перемещают войска на территориях своих стран без согласования с Кремлём.

На второе место, в своей рекомендации, Ставридис поставил кибервойну. Он пишет: «Агентство национальной безопасности и киберкомандование США, несомненно, исследуют вероятные системы управления российскими силами вторжения. Но полная секретность не всегда является лучшим подходом: обеспечение того, чтобы русские могли «увидеть» усилия Америки, продвигающиеся через эту область, не раскрывая всего, что США могут и будут делать». По мнению адмирала - должно демонстрировать способности американских кибервойск. То есть, он предлагает и в киберпространстве следовать дипломатии канонерок, действовать и говорить только с позиции силы.

Третий инструмент, с точки зрения Ставридис - экономический. Он пишет: «Да, предыдущие санкции не разубедили российского лидера. Но, во время двухчасовой дискуссии с Путиным во вторник Байден сообщил о некоторых «решительных экономических и других мерах» на случай военной эскалации. Они должны включать дополнительные целенаправленные шаги всех западных демократий против высших членов ближайшего окружения Путина; ужесточение санкций в отношении российских государственных банков и ее нефтегазового сектора (признавая всю сложность всего этого, учитывая зависимость Европы от российских энергоносителей); и гораздо более широкие вторичные санкции против компаний, ведущих бизнес в России. Эти шаги начнут отрезать Путина от мировой экономики». Стоит напомнить, что предыдущие попытки выбросить Россию из мировой экономики не дали ожидаемого результата. Российская экономика не в руинах, как это обещали американские лидеры и политики. Кстати, сам Байден, будучи прагматиком вовсе не стремиться усиливать экономические санкции против Москвы, понимая, что эти действия могут негативно повлиять на экономику самих США. Американские ястребы свили себе гнездо в Конгрессе.

Теперь на Западе говорят о новом сверхмощном (ядерном) варианте санкций, речь идёт об отключении России от международной платежной системы Swift, используемой банками по всему миру. Однако, по мнению многих ведущих экономистов, это лишь создаст некоторые проблемы (связанные со скоростью перевода денег), которые, впрочем, не станут фатальными для бизнеса в РФ.

Четвёртая рекомендация адмирала носит исключительно военный характер. Он положительно оценил тот перечень вооружений, который поставляется Киеву сейчас. Дополнительно, он рекомендует разместить на Украине противоракетные комплексы. А также увеличить численность стратегических советников для обучения войск и помощи в военном планировании командованию ВСУ. Недавно Мария Захарова сообщила, что на территории Незалежной находится до 10 тыс. военнослужащих НАТО, которые выполняют роль советников и инструкторов. Хочется задать вопрос, - куда же больше. Неужели Запад должен взять на себя командования украинской армией, в том числе и на самом высшем уровне? И тогда душа отставного адмирала успокоится? В принципе, Украина и так находится под внешним управлением, а вся политическая надстройка этой страны - не более чем ярмарочная ширма, которая, впрочем, уже давно никого не забавляет.

И на конец, отставной адмирал считает, что Западу не стоит соглашаться давать гарантии безопасности Москве. Напротив, уже сейчас не дожидаясь эскалации, по мнению Ставридиса, необходимо значительно увеличить численность американских войск в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии. Кроме того, он настаивает, что надлежит срочно перебросить главные силы 6-го флота ВМС США (в первую очередь речь идёт о флотилии эсминцев ВМС США типа Arleigh Burke, дислоцированной в настоящее время в испанской Роте) в Грецию и начать экспансию в Чёрное море. Военное давление на Россию, по мнению отставного адмирала, необходимо увеличивать безотносительно к тому, будет ли Москва вторгаться на Украину или нет. Он считает, что Россия уже сделала достаточно для того, чтобы быть подвергнутой мощному силовому воздействию.

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