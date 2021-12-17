RT: США могут объявить Россию «государством-спонсором терроризма»

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17 декабря 2021, 18:48

Фото: Соцсети

Группа американских сенаторов внесла закон о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине, предложив объявить Россию «государством-спонсором терроризма», если Москва начнёт вторжение на Украину. Об этом пишет иранское новостное агентство «ФАРС», ссылаясь на RT.

Восемь депутатов от республиканской партии представили в Конгресс США законопроект, назвав его Законом о защите, который означает «Гарантии автономии Украины путем усиления ее защиты», сообщает RT.

Предлагаемый закон включает ряд мер, направленных на поддержку Киева, в том числе санкционирование иностранного военного финансирования на сумму 450 миллионов долларов в 2022 году и обещание официально квалифицировать Россию как «государства - спонсора терроризма» в случае предполагаемой агрессии против Украины.

Сенатор Джон Баррасс (штат Вайоминг) сказал: «Мы не можем оставить без внимания это дерзкое и опасное поведение. Соединенные Штаты и наши союзники должны делать больше для сдерживания России, увеличивая цену ее агрессии». Законопроект также включает дополнительные санкции против «Северного потока-2».

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