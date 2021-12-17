США увеличат поставки вооружений на Украину в 2022 году

Аргументы Недели → Армия 13+

17 декабря 2021, 18:36

Фото: Соцсети

В конгрессе США был представлен проект закона о выделении 450 миллионов долларов на увеличение в 2022 году материальной поддержки Вооруженных сил Украины, включая финансирование вооружений, обмундирования и обучения войск Незалежной. Об этом пишет издание Kiev Independent.

США выделят деньги Киеву на вооружение, экипировку, военную реформу и обучение украинских войск. Дополнительно, американское финансирование ВСУ на 2022 фискальный год пункт о средствах противовоздушной и противокорабельной обороны, на который планируется выделить включает 100 млн. долл. Планируется добавить с список поставок минометы, гранатометы, противотанковые ракетные системы, стрелковое оружие и боеприпасы для всего вышеперечисленного.

Финансирование также пойдет на обучение и военные реформы. Ранее Конгресс выделил Киеву 300 млн долл. Теперь в Конгресс поступило предложение от девяти его членов - увеличить эту сумму до 450 млн. долл.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости