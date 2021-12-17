МИД КНР: военные США должны нести ответственность за все свои преступления

Аргументы Недели → Армия 13+

17 декабря 2021, 17:07

Фото: Соцсети

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил в пятницу, что военные США должны нести ответственность за свои военные преступления, связанные с убийством ни в чем не повинных мирных жителей в любой точке мира, где американские солдаты ведут и вели боевые действия. Об этом пишет портал China.org.cn.

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном брифинге в ответ на решение Пентагона не наказывать военнослужащих, участвовавших в ударе беспилотника, в результате которого погибли десять мирных афганцев в Кабуле. Бывший офицер военной разведки США, который стал свидетелем этого убийства, ранее в этом году был приговорен к 45 месяцам тюремного заключения за предоставление соответствующей информации прессе.

Ван сказал, что эта ситуация является насмешкой над так называемой «демократией», «правами человека» и «верховенством закона», за которые выступают Соединенные Штаты.

Ван отметил, что военнослужащие США, совершившие военные преступления в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах, не подлежат судебному преследованию, а Джулиану Ассанжу, издателю, разоблачившему эти преступления, грозит пожизненное заключение.

Он призвал международное сообщество принять меры по расследованию и суровому наказанию американских военных за преступления, заключающиеся в преднамеренном подрыве глобального верховенства закона и неизбирательном убийстве ни в чем не повинных мирных жителей. Эти действия должны привести к суровому наказанию виновных, правосудию и надежным гарантиям прав человека.

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