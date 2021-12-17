РВСН планируют замену «Воевод» на «Сарматы», начиная с 2022 года

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17 декабря 2021, 16:39

Фото: Соцсети

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил о том, что планируется замена старых межконтинентальных ракет (МБР) «Воевода» ещё советского образца на новые МБР «Сармат» начиная с 2022 года. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакес».

Каракаев рассказал корреспонденту издания «Красная звезда»: «Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат» … В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции инфраструктуры переоснащаемого полка. Изготовленное на предприятиях промышленности серийное оборудование с начала 2021 года поступает в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта».

Начнётся перевооружение с Ужурского ракетного соединения, дислоцированного в Красноярском крае, где уже ведутся подготовительные работы на боевых позициях головного полка.

МБР «Сармат» по одним данным имеет максимальную дальность полета — 18 тыс. км., по другим - ракета с состояния лететь в разы дальше. То есть она может выйти на околоземную орбиту и находится на ней бесконечно долго. Эта способна атаковать любой пункт на территории США как через Северный полюс, так и через Южный. Кстати, южное направление США вообще не прикрыто никакими средствами ПРО.

Полезная нагрузка, которую может нести «Сармат» составляет 10 т. Его боевая часть состоит из 10 блоков, каждый мощностью 750 килотонн. После разделения блоки летят самостоятельно на намеченную для поражения цель, они способны маневрировать и корректировать траекторию своего движения.

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