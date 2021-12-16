Конгресс одобрил бюджет Пентагона на 770 миллиардов долларов и решил повременить с гендерным равенством в армии

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2021, 17:00

Фото: Соцсети

Сенат США окончательно утвердил законопроект о политике в области обороны, который долго откладывался, после того как законодатели исключили множество пунктов из его содержания. Однозначно был утверждён новый военный бюджет, как всегда рекордный. И несмотря на провозглашение гендерного равенства в Вооружённых силах женщинам отказано в призыве. Об этом сообщает издание Washington Times (WT).

WT информирует: «Пакет на 770 миллиардов долларов теперь направляется на стол президента Байдена без положений о включении женщин в военный призыв, отзыва разрешения на отправку на войну в Ираке и множества других пунктов, из-за которых законодатели ссорились из-за ежегодного «обязательного» закона».

Невероятно, но, похоже, в конгрессе решили немного повременить с гендерным равенством в Вооружённых силах. А как компенсации добавили в копилку Пентагона 25 млрд долл., несмотря на предложенный администрацией Байдена сокращённый военный бюджет. Оборонные ассигнования на новый фискальный год получились рекордными. И к этому руку приложили республиканцы, убедившие конгресс в том, что предложенный Белым Домом бюджет оставит Пентагон неподготовленным к противодействию угрозам со стороны России и Китая.

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