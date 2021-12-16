Штамм «омикрон» коронавируса, возможно, создан, чтобы остановить пандемию, мнения экспертов разнятся

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2021, 16:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Эксперты указывают, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение. Однако специалисты расходятся во мнении является ли этот болезнетворный микроорганизм биологическим оружием, или инициаторами его создания были крупные фармацевтические компании, с целью сверхнаживы. Есть ещё одно мнение, согласно которому вирус был создан для резкого сокращения населения земли. Что касается нового штамма, специалисты высказывают предположение, что он также создан искусственно, с целью - остановить пандемию. Свой комментарий на этот счёт дал «Аргументам недели» Александр Садовников, эксперт и сотрудник медиа-холдинга «Красная звезда».

В том, что вирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории уже сомнений нет. На то, что является биологическим оружием указывает множество фактов. Начнём с реакции Китая даже на незначительные инфицирования среди его населения. Власти Поднебесной при обнаружении чуть более сотни заболевших от нового штамма, закрыли сразу несколько крупных предприятий, несмотря на серьёзные экономические потери. Или взять, например, события конца 2019 года начала 2020 года в Ухани. Там осуществлялся беспрецедентно строгий карантин, доходило до того, что двери подъездов закрывали наглухо, используя монтажную сварку.

И действительно вирус создал невиданный экономический кризис на планете. Далее, он не только бьёт по организму человека, но и меняет его менталитет. Пандемия вызвала в людях ненависть и недоверие к окружающим, в результате поведение людей стало очень агрессивным. Также пандемия спровоцировала мощные протестные движения по всему миру. В какой-то момент казалось, что массовые беспорядки на улицах могут вылиться в серьёзные столкновения межэтнические и межконфессиональные, а там и межгосударственные войны не за горами.

Теперь СМИ муссируют новую информацию о том, что «штамм коронавируса «омикрон» мог быть создан искусственно, с целью прекращения пандемии коронавируса». Об этом говорят многие вирусологи в том числе и член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

Он считает, что создатели этого штамма решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире, то есть по каким-то политическим соображениям решили быстренько ее завернуть. А прекратить пандемию решил тот же, кто ее и запустил, предположил Чумаков. Он пояснил свою позицию тем, что помимо того, что в «омикроне» собрали все мутации предыдущих штаммов, так еще и ввели «вставочку из трех аминокислот», которые не могли возникнуть в новом варианте при естественном происхождении. По мнению вирусолога, это могло бы объяснить то, что штамм оказался «суперослабленным».

В частности Чумаков заявил: «Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что омикрон является предвестником уже конца пандемии».

И действительно отмечается, что в ЮАР (от куда собственно этот штамм коронавируса стал распространяться по планете) болезнь протекает относительно легко, из вез заразившихся госпитализации подверглись не более 30% и то, по мнению медиков, их вполне можно было бы лечить на дому.

Эксперт, обозреватель еженедельника «Красная звезда» Александр Садовников, который посвятил немало времени изучению всего, что связано с коронавирусом от истоков до последствий специально для издания «Аргументы недели» дал оценку словам Петра Чумакова: «Странно, он говорит о том, что к новому штамму причастна Британия. А почему не Германия или США? Мне достаточно сложно его логику оценить. Если это не инсайт, то, наверно - грубое предположение. К заявлению, что новый штамм остановит пандемию надо относиться критично, версия такая, достаточно экзотическая, что этот штамм возьмёт и всех вытеснит. Во-первых, от «омикрона» умирают и каким образом он прекратит пандемию непонятно. Логика (Чумакова - ред.) получается замысловатая».

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