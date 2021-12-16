Ключи от ада - сага о том, как создавали ядерный щит Родины

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2021, 15:32 Иван Тараненко

Фото: Соцсети

16 июля 1945 года в Аламогордо, пустынной местности американского штата Нью-Мексико, взорвалась первая в мире атомная бомба. Пока это был лишь испытательный взрыв, об успехе которого тогда знал лишь ограниченный круг людей в США, в Англии и в СССР — благодаря внешней разведке. За два дня до начала наступления Советской Армии в Маньчжурии, по приказу президента США Трумэна и без консультации с Советским Союзом 6 Августа 1945 года атомная бомба была сброшена на Хиросиму, 8 августа — на Нагасаки. Так Америка публично продемонстрировала всему миру, что она обрела атомную монополию. И почти сразу же начался как дипломатический, так и публичный атомный шантаж СССР.

Вторая мировая война подходила к концу, и в американском министерстве обороны уже подумывали о разработке планов войны против СССР, главного союзника США по антигитлеровской коалиции. В ноябре 1945 года военным департаментом США было намечено 20 советских городов в качестве объектов для атомной бомбардировки.

По мере роста количества ядерных бомб в арсенале США, увеличивалось и количество советских городов, которых ждала учесть Хиросимы и Нагасаки. В 1948 году утвержден план «Чарпотир», в котором предусматривалось нанесение ударов 200 бомбами по 70 советским городам. В 1949 году план «Дропшот» - о применении уже 300 атомных бомб. В 1950 году возник план «Троян», по которому предусматривалось уничтожить 100 советских городов, для этого использовать 300 атомных бомб.

Вот лишь один из сотен примеров. В 1947 году профессор Техасского университета Р. Монтгомери писал: «В течение 24 часов мы можем уничтожить 75 миллионов русских, не потеряв и ста человек. Если надо уничтожить русских, то давайте сделаем это сейчас, не будем ждать три года».

Военный министр США Генри Стимсон не стеснялся заявлять, что теперь Америка может вести переговоры с Россией, «демонстративно потрясая» атомной бомбой. В мировой политике Америки началась эра «атомной дипломатии», что в отношении СССР означало одно - атомный шантаж.

ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА

Вопрос ликвидации атомной монополии США и создания собственного ядерного оружия стал для СССР вопросом жизни и смерти — буквально.

О том, что в Англии и в США ведутся атомные работы, советское руководство знало, по крайней мере, с осени 1941 года, однако тогда было не до того. Но уже 28 сентября 1942 года появилось распоряжение ГКО № 2352сс «Об организации работ по урану».

В 1942 году техник-лейтенант Георгий Флеров, оказавшись в Воронеже, бросился в университетскую библиотеку. В американских и английских научных журналах он не нашел ни одного сообщения по исследованиям деления урана. А ведь раньше публикации по этой тематике печатались в изданиях из номера в номер. Флеров, будущий академик, написал председателю ГКО И.В.Сталину. Как-то ни странно, письмо лейтенанта в кремлевской почте не затерялось, дошло до адресата.

«В конце лета 1942 года в ЦК КПСС и правительство поступило предложение о необходимости возобновить прерванные войной исследования по ядерной физике и радиохимии, – вспоминал позже М.Г.Первухин, зам.председателя Совнаркома и нарком химической промышленности в годы войны. – Ученых беспокоило, не обгонит ли нас фашистская Германия. В начале 1943 года Государственный Комитет Обороны поручил мне наметить вместе с И.В.Курчатовым и другими учеными мероприятие по организации исследований, призванных решить вопросы использование внутриатомной энергии в военных целях».

В Великобритании и США была создана сеть легальных и нелегальных резидентур. В сентябре 1941 года резидент НКГБ в Лондоне Анатолий Горский получил подробный отчет британского Уранового комитета премьер – министру Уинстону Черчиллю, где описывались конструкции атомной бомбы, принципы инициирования ядерного взрыва, расчеты критической массы урана - 235 и диффузионный метод его получения.

20 августа 1945 года было принято постановление ГКО (Государственного комитета обороны) № 9887 сс/оп «О Специальном комитете при ГКО». Этим Постановлением создавался специальный комитет с чрезвычайными полномочиями для решения любых проблем «Уранового проекта». В его состав вошли: Л.П.Берия – председатель; Г.М.Маленков – секретарь ЦК КПСС; Н.А.Вознесенский – Председатель Госплана СССР; Б.Л.Ванников – нармом боеприпасов; А.П.Зевенягин – заместитель наркома внутренних дел; И.В.Курчатов – заведующий лабораторией № 2 АН СССР; академик научный руководитель проблемы; П.Л.Капица – академик, директор Института физических проблем АН СССР, М.А. Михеев – секретарь Специального комитета; М.Г Первухин – нарком химической промышленности СССР.

К концу 1945 года к работам по Атомной проблеме было привлечено свыше 50 научно-исследовательских организаций, а к завершению 1946 года - уже около 100 научно-исследовательских институтов и лабораторий. С 1946 по 1951 год специальные факультеты вузов смогли подготовить свыше 2700 специалистов, в том числе – 1500 физиков разных специальностей. Были созданы специальные лаборатории, сформированы конструкторские бюро и построены секретные атомные города.

ПОДВИГ РАЗВЕДКИ И НАУКИ

В 1945 – 1949 годах в СССР мало кто знал, что академик Курчатов и его команда смогли так быстро решить задачу по созданию атомной бомбы, потому что им помогали советские разведчики, которым удалось добыть основные атомные секреты Англии и США. Кто они, эти атомные разведчики? Это – Артур Адамс, который во время работы в США привлек к сотрудничеству физика Мартина Кэмпа (фамилия изменена), который передал Адамсу около пяти тысяч листов секретных данных по американскому атомному проекту и 18 образцов чистого урана, бериллия, тяжелой воды и других материалов. Только в 1999 году А.А.Адамсу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Александр Семенович Феклисов в Нью-Йорке работал с 1942-го по 1946 годы. Поддерживал оперативный контакт с Клаусом Фуксом, от которого были получены важные сведения, в том числе и по устройству водородной бомбы. В 1996 году Феклисову было присвоено звание Героя России. Размеры статьи не позволяют назвать многих других патриотов страны, которые рискуя жизнью за пределами СССР, обеспечивали безопасность страны.

Академик Ю.Б.Харитон – трижды герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской Государственной премии в январе 1993 года писал: «В тех драматических обстоятельствах подвиг советской разведки сыграл исключительную роль. Он способствовал гарантированному успеху первого советского атомного взрыва, как способствовал и зарождению основ атомной промышленности».

Бесспорно, атомное и термоядерное оружие, было создано в Советском Союзе, в первую очередь, благодаря наличию мощного научно – технического, интеллектуального потенциала. Решающий вклад внесла большая группа советских ученых.

На Семипалатинском испытательном полигоне («Учебный полигон № 2») построили 37 – метровую стальную ферменную башню, на которою потом подняли «Изделие № 1». Мощность бомбы составила 22 килотонны.

В 06.33 29 августа 1949 года произвели вскрытие опломбированной двери в аппаратную и было включено питание системы автоматики.1300 приборов и 9700 индикаторов находились в готовности зарегистрировать все явления взрыва. Диспетчер опыта по трансляционной системе оповещения периодически объявлял время, оставшееся до взрыва.

За 20 секунд до взрыва оператор по команде начальника подрыва включил главный рубильник, соединяющий «изделие» с системой автоматики, и ровно в 7.00 вся местность озарилась ослепительным светом. Приблизительно через 30 секунд к командному пункту подошла ударная волна. Стало ясно, что опыт удался. Все бросились друг к другу, обнимались, кричали: «Она у нас есть! Мы сумели её сделать!»

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

Депутат лейбористской партии Англии Блэкберн 28 сентября 1949 года в интервью газете «Дейли Экспресс» сетовал: «Западные эксперты считали, что Советский Союз не раньше 1953 года сумеет изготовить первую атомную бомбу. Теперь выяснилось, что Советский Союз технически опередил нас…» Политический обозреватель итальянского журнала «Темпо» писал: «Россия дала потрясающее доказательство своей воли, своей способности к труду и умение сохранить тайну…Колоссальными были их научные усилия, колоссальной была их организационная работа, титаническая воля Сталина победила».

Что же до Америки, то она испытала огромный шок. Член палаты представителей Конгресса Ренкин предложил перевести столицу США из Вашингтона в небольшой городок Падьюка в штате Кентукки. Сенатор Уайли направил министру обороны США Джексону письмо, где настаивал на переводе управлений Министерства обороны США из здания Пентагона и рассредоточения их по стране.

Да, этот взрыв ядерного заряда многим остудил головы. О его мощности можно было судить хотя бы по размерам «воронки», где с годами образовалось огромное озеро. Одному из авторов довелось побывать на берегу этого озера. Остались еще остовы 37 – метровой башни. После успешного испытания первой атомной бомбы, Сталин как-то сказал в узком кругу, что если бы мы запоздали со своей бомбой на год-полтора, то, наверное, «попробовали» бы ее на себе.

Ведь к этому времени американские генералы уже разработали план атомного нападения на СССР. В результате реализации этого плана участь Хиросимы и Нагасаки должна была постигнуть основные советские административные, культурные, экономические и военные центры.

ВОРОТА В АД

Таким образом, 29 августа 1949 года, после успешного испытания на Семипалатинском полигоне первого советского атомного устройства, ключи от ада, которыми монопольно владели американцы, оказались не только в столице США, но и в московском Кремле. Когда это произошло – двери в ад никто не решился открыть.

Такое положение еще более укрепилось в связи с созданием в Советском Союзе термоядерного оружия. Советский термоядерный взрыв был осуществлен 12 августа 1953 года. Академик Ю.Б. Харитон считает, что этот взрыв «имел бесспорный приоритетный характер: это был первый в мире взрыв транспортабельной бомбы, готовой к применению. Ничего подобного в тот момент времени у США не было».

Советскую водородную бомбу создали: А.Сахаров, Я. Зельдович и Ю. Трутнев. Американцы провели свой первый термоядерный взрыв в 1952 году, но их устройство было неподъемным – около 60 тонн…Настоящую термоядерную бомбу они испытали на поверхности тихоокеанского атолла Бикини только в 1954 году.

Семипалатинский полигон в силу своего расположения обладал ограниченными возможностями для проведения испытаний мощных термоядерных взрывов. А отсутствие морских условий делало невозможным проведение подводных и надводных ядерных взрывов, в то время как главные соперники Советского Союза в ядерном противостоянии такими условиями располагали и активно ими пользовались. Ядерные взрывы в морских условиях по совокупности своих параметров и поражающих факторов существенно отличаются от надземных, поэтому необходимо было создать новый полигон.

31 июля 1954 года были подписаны два правительственных постановления, касающихся ядерного оружия: об организации НИИ–1011(сегодня - Российский Федеральный Ядерный Центр) и формированию нового полигона для проведения испытаний.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

По неподтвержденным сведениям, открытие русскими поморами архипелага Новая Земля относится к XI веку. Убедительно доказать это никому не удалось, но изначальное название архипелага – Матка – сугубо древнерусского происхождения. Исторические документы XV-XVI веков уже свидетельствуют о том, что поморские промышленники, ведущие зверобойный промысел, эти острова посещали. В 1652 году указом царя Алексея Михайловича на архипелаг была отправлена первая экспедиция для поиска серебряных руд. Первым русским исследователем Новой Земли стал Федор Розмыслов, который в 1768 году провел обследование пролива Маточкин Шар. В 1870 году для пресечения притязаний иностранных государств на эту территорию была отправлена эскадра под командованием вице-адмирала Посьета в составе двух кораблей – корвета «Варяг» и клипера «Жемчуг».

Первые поселенцы – ненец Фома Вылка вместе с семьей – постоянно проживали на архипелаге с 1869 года. А в 1877 году началось строительство спасательной станции и обустройство нескольких переселенных на Новую Землю ненецких семей в становище Малые Кармакулы.

Суверенитет Советской России над островами был закреплен в 1923 году постановлением Совета труда и обороны об открытии радиостанций в восточной части пролива Маточкин Шар и на мысе Желание вблизи северной оконечности архипелага. А в 1924 году было принято решение о создании островного Совета депутатов, председателем которого, как и промысловой артели, стал Тыко Вылка – сын первого ненца-поселенца. Он, кстати, оставил свой след в истории. В годы Великой Отечественной войны фашистский самолет атаковал становище Белушья Губа – административный центр Новой Земли. Несколько жителей получили ранения. Вылка обратился к военным, попросил бронебойные патроны, получил их и на три дня удалился в тундру на мыс Морозова ждать врага. Враг прилетел. И был всего один выстрел. За этот подвиг Тыко Вылка был награжден боевым орденом.

В 1954 году в становище Белушья Губа проживало уже 104 семьи. Когда оно стало центром Новоземельского испытательного полигона, ненцы покинули Новую Землю. И до начала 1990-х само существование населенных пунктов на Новой Земле было государственной тайной.

При выборе места для полигона рекогносцировочная комиссия военно-морского флота и комиссия, состоящая из специалистов Министерства Обороны, Академии наук и Министерства среднего машиностроения, принимали во внимание такие факторы, как расположение испытательных площадок на максимальном удалении(300-500 км) от населенных пунктов и трасс Северного морского пути, возможность проведения испытаний в различных средах, возможность исследования воздействия подводного ядерного взрыва на корабли, подводные лодки, объекты ВМФ в реальных условиях, возможность регистрации физических процессов и параметров термоядерного взрыва, возможность оборудования аэродрома для базирования транспортной авиации.

В итоге для дислокации полигона был выбран архипелаг Новая Земля, его центром стал поселок Белушья Губа, аэродром был размещен в поселке Рогачево. Местные жители, около 400 человек, были выселены в Архангельскую область, где им было предоставлено жилье. Первым начальником полигона был назначен Герой Советского Союза, капитан 1-го ранга Стариков В.Г.

Летом 1954 года на Новую Землю высадились военные строители. Началось сооружение так называемого «Объекта-700», площадью более 90 тысяч квадратных километров. Технические постройки, жилые помещения, лаборатории и аэродром были готовы уже через год.

Новоземельский полигон для испытания ядерного оружия был открыт 17 сентября 1954 года с центром в Белушьей Губе. В период холодной войны он предназначался для исследования поражающего действия взрывов на объекты военно-морского флота и разработки средства и способа их защиты. 21 сентября 1955 года на Новой Земле был произведен первый в СССР подводный ядерный врыв – в бухте Черная на глубине 12 метров.

ПОДВИГ ИСПЫТАТЕЛЕЙ

10 октября 1957 года успешно испытана первая советская торпеда с ядерной боеголовкой. Подлодка, из которой была выпущена торпеда, от ударной волны не пострадала.

Пик испытаний пришелся на 1961-1962 годы - в ходе учений «Воздух», «Роза», «Волга», «Радуга», «Коралл», «Тюльпан», «ЛТУ2 и «Шквал» было взорвано 56 ядерных устройств. Проходили испытания новых образцов зарядов, проверялись действия войсковых частей ВМФ, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Сухопутных войск при фактических ядерных взрывах.

Всего же с 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года на Новой Земле было произведено 132 ядерных взрыва: 87атмосферных, 3 подводных, и 42 подземных. Это совсем немного по сравнению с семипалатинской статистикой, где испытаний было 468. На них были взорваны 616 ядерных и термоядерных зарядов. Однако суммарная мощность всех северных взрывов составляет 94% от мощности всех испытательных взрывов, проведенных в Советском Союзе. Но при этом вреда окружающей природе было нанесено существенно меньше, поскольку подавляющая их часть была термоядерная, они не рассеивали в окружающее пространство тяжелые радиоактивные изотопы.

Авторам посчастливилось встретиться с одним из ветеранов подразделения особого риска (проходившего службу на Новой Земле) капитаном III ранга в отставке Владимиром Михайловичем Абрамовым. В палате 2-го госпиталя ветеранов войн нас встретил седой как лунь, невысокого роста мужчина. Его рассказ в значительной мере дополнил «наши большие познания» о том суровом времени и событиях на Новой Земле, которые многие годы были под грифом «Совершенно секретно».

Труд испытателей никогда не бывал легким и безопасным, - рассказывает Владимир Михайлович. Случались и аварии. Самая крупная авария случилась на полигоне 14 октября 1969 года. Через час после очередного подземного взрыва через разлом в грунте на поверхность вырвалась струя радиоактивного газа и пара. Уровень гамма-излучения подскочил до нескольких сотен рентген/час. В течение следующего часа под ним находилась большая часть персонала, обслуживавшего испытание. Плана действий в чрезвычайных ситуациях не было. 344 человека пострадали от высокого уровня радиации.

Два ядерных заряда общей мощностью 544 кт были подорваны в двух разных штольнях в районе пролива Маточкин Шар (А-7 и А-9). Струя газа и пара вырвалась на поверхность через час после испытания из-за тектонического повреждения на горном склоне на некотором расстоянии от штольни А-9. Уровень гамма-излучения подскочил до нескольких сотен рентген/ч. В течение 40-50 минут значительная часть персонала, обслуживающего испытание, подвергалась радиационной опасности. Многие получили дозу около 40-80 рентген. Плана действий в чрезвычайных ситуациях по прежнему не было, и похоже, что начальство впало в панику, немедленно покинув испытательную площадку и бросив оставшихся несколько сотен людей. Только через 40-60 минут персонал был эвакуирован в безопасное место. Через 10 дней те, кто пострадал от облучения, были перевезены в московский госпиталь (кораблями и поездами), чтобы пройти первое медицинское обследование примерно через три недели после аварии.

В Москве существует музей, посвященный подвигу новоземельцев-ветеранов подразделений особого риска, который создал вместе со своими товарищами Владимир Михайлович Абрамов, находится он в московской школе № 949, на Воронежской улице. В первую очередь этот музей для подрастающего поколения, чтобы помнили и знали…

ВОДОРОДНАЯ БОМБА

Весной 1961 года началась подготовка к осуществлению испытания термоядерного заряда большой мощности. В Министерстве среднего машиностроения СССР под руководством министра Евгения Славского и в главном штабе ВМФ состоялось совещание по принятию решения о его проведении. Кодовое имя бомбы у разработчиков было простым: «изделие 602», или «Иван», как называли бомбу в официальных документах. Название «Царь- бомба» и «Кузькина мать» придумали позже журналисты.

Взрыв термоядерной авиационной бомбы оценивался в 58 мегатонн (примерно в 10000 раз больше, чем у бомбы, разрушившей Хиросиму).

Для доставки термоядерного заряда использовался самолет ТУ-95В. Этот самолет был изготовлен в единственном экземпляре. Для защиты от воздействия светового излучения на аэродроме «Оленья» на Кольском полуострове на него было нанесено защитное покрытие белого цвета. Бомба АН602 подвешивалась к фюзеляжу самолета, поскольку размеры ее корпуса (длина 8 метров, диаметр 2 метра) превышали габариты бомбового отсека. Масса бомбы вместе с парашютной системой превышала 26 тонн.

30 октября 1961 года ТУ-95В №580032 с бомбой на борту вылетел с аэродрома Оленья. В 2 часа 3 минуты после взлета на высоте 11,5 километров над уровнем цели бомба была сброшена с самолета-носителя, после чего она опустилась на основном парашюте площадью 1600 квадратных метров. Общая масса парашютной системы, включавшей еще 5 вытяжных парашютов, сработавших тремя «каскадами», составляла 800 кг.

Миссией парашютной системы было замедлить падение бомбы, чтобы дать экипажу как можно больше времени на выход из зоны поражения. Подрыв бомбы был осуществлен барометрическим взрывателем через 189 секунд после сброса в 11 часов 33 минуты на высоте 4200 метров над уровнем моря (4000 метров над целью).

Над Новой Землей вырос огромный гриб ядерного взрыва. Его двухъярусная «шляпа» поднялась на высоту 67 километров. Вспышка была видна, на расстоянии более 1000 км, в Норвегии и на американской Аляске. Сейсмическая волна, рожденная ударной волной взрыва, обогнула земной шар трижды, да так, что от возмущения в земной коре трясло даже в Австралии. В 780 км от взрыва в поселке на острове Диксон выбило стекла в окнах. Большая опасность грозила экипажу самолета носителя. Вероятность того, что в результате испытаний он останется полностью невредимым, составляла всего 1%.

После взрыва бомбы самолет успел улететь на расстояние 45 км. Световая вспышка взрыва догнала его и моментально испепелила защитную краску на фюзеляже. Затем ставший из белого черным самолет догнала воздушная ударная волна, от полученного удара скорость полета выросла с 880 до 980 километров в час, а в возникшей зоне разрежения самолет-носитель вмиг провалился на 800 метров. Командир экипажа полковник Владимир Мартыненко чудом сумел удержать штурвал и не допустил срыва самолета в штопор, за что и получил вскоре звание Героя Советского Союза.

По воспоминаниям ветеранов, после успешного испытания «Царь-бомбы» был организован банкет. Академик А.Д.Сахаров высказал озабоченность - как использовать такое страшное оружие… Д.Ф.Устинов, в то время – заместитель председателя Совета Министров СССР, пытаясь успокоить академика, сказал: «Андрей Дмитриевич, я тут вспомнил анекдот. Дед с бабкой лежат на печке. Бабака,- Дед, иди помолись, может господь поможет. Дед спустился с печки и перед иконой, - Господи, укрепи и направь. А бабка ему с печки, - Проси, чтобы укрепил, а направить есть кому».

Присутствующие рассмеялись. Устинов, дал понять академику, что руководство Советского Союза разумно направит достижения нашей ядерной науки. «Отец» советской супербомбы – академик Андрей Дмитриевич Сахаров в книге «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе» (1968г.) писал: «…термоядерная война не может рассматриваться как продолжение политики военными средствами (по формуле Клаузевица), а является средством всемирного самоубийства».

СУДЬБА ПОЛИГОНА

Через год, в 1962 году, разразился Карибский кризис, едва не столкнувший хрупкий мир в жерло очередной мировой войны. В большой геополитической игре, едва не переросшей для СССР и США в войну на взаимное полное уничтожение, наличие «Царь-бомбы» стало одним из самых главных наших аргументов, отрезвило горячие головы «американским ястребам».

В августе 1963 года СССР и США подписали договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах: атмосфере, космосе и под водой. Были приняты ограничения и по мощности зарядов. Подземные же взрывы проводились до 1990 года. В 1990-е годы в связи с окончанием холодной войны испытания резко сошли на нет, и в настоящее время здесь занимаются лишь исследованиями в области ядерных систем вооружений (объект Маточкин Шар).

Политика гласности привела к тому, что в 1988-1989 годах общественность узнала о ядерных испытаниях на Новой Земле, и в октябре 1990 года здесь появились активисты экологической организации «Гринпис» с протестами против возобновления ядерных испытаний на архипелаге. 8 октября 1990 года ночью в районе пролива Маточкин Шар судно «Гринпис» вошло в территориальные воды СССР, на берег была тайно отправлена группа активистов антиядерной акции. После предупредительного залпа сторожевого корабля судно остановилось, на его борт поднялись советские пограничники. «Гринпис» был арестован и отбуксирован в Мурманск, затем отпущен.

Однако накануне 50-летия создания полигона на Новой Земле руководитель российского Федерального агентства по атомной энергии Александр Румянцев заявил, что Россия не собирается проводить на архипелаге ядерные испытания, но намерена осуществлять неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения своих ядерных боеприпасов.

27 февраля 1992 года Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР в соответствии с указом № 194 президента Бориса Ельцина был переименован в Центральный полигон Российской Федерации (ЦП РФ). В 1998 году передан 12-му Главному управлению Минобороны.

ЯДЕРНЫЙ ЗОНТИК

События последних лет ясно показали, что героический подвиг советского народа по созданию ядерного оружие был совершен не зря.

Ядерное оружие и сегодня хранит Россию – ее суверенитет и независимость. Правда, даже в нашей стране, не все так думают. Совсем недавно профессор Александр Сытин один из «научных демократов», выступая на одном из телеканалов, заявил буквально следующее: «…Одна из ошибок Запада, во время подписания Будапештского соглашения – надо было лишить Россию ядерного оружия, а Украине оставить…»

Без ядерного щита Россия попала бы под внешнее управление, как это произошло с Украиной.

Главная «надежда и опора» страны – Стратегические ядерные силы, триада, в которую входят ракетные войска стратегического назначения (РВСН), военно-космические войска и военно-морской флот.

В РВСН начал поступать ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард». Это оружие способно преодолевать противоракетную оборону любого противника. Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и подводный беспилотник «Посейдон» тоже с ядерной энергоустановкой донесут мегатонны смерти до любой точки земного шара.

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