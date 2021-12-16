МО РФ: Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

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16 декабря 2021, 14:03

Фото: Минобороны РФ

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Об этом сообщает ДИМК Минобороны России.

Пуск гиперзвуковой ракеты произведен из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

ДИМК МО РФ уточняет: «По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота».

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» проводил испытательные пуски по мешеным группам, находившимся как на воде (на морском полигоне), так и на суше. Ожидается, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» поступит на вооружение ВМФ РФ в следующем году. Им оснастят корветы, фрегаты, ракетные крейсеры и многоцелевые атомные подводные лодки.

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