Американский портал военных новостей: Французские войска уходят из Мали, возможно их заменит ЧВК из России

Аргументы Недели → Армия 13+

15 декабря 2021, 20:36

Фото: Соцсети

Французские войска покинули военную базу в Тимбукту, где они находились после прихода сюда в 2013 году. Армия Пятой республики вообще покидает Мали, несмотря на продолжающиеся боевые действия с правительственных сил с боевиками-исламистами. Правительство в Бамако в срочном порядке ищут других союзников, больше не полагаясь на слово Парижа. В качестве таковы могут быть добровольцы из России.

Во вторник французские войска покинули свою военную базу, расположенную в Тимбукту (Центральная часть Мали). Ранее базы в Кидали и Тесалите были переданы малийской армии соответственно в октябре и ноябре.

С 2013 года Мали пережила еще два государственных переворота. Насилие и убийства участились и переместились дальше на юг, в центр страны. Крупные протесты в Бамако призвали к выводу французских войск из страны, при этом народные настроения в столице поддерживают возможное вмешательство России в Мали. Вероятно, в отместку за это Париж провёл ряд враждебных демаршей по отношению к России. В частности, Французский МИД известил: «Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы «Вагнер» в дела этой страны».

Затем Совет ЕС ввёл санкции в отношении ЧВК «Вагнера». Теперь в Чёрном море появился французский фрегат, а в небе над ним - три французских самолёта.

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