Си Цзиньпин предложил России военный союз?

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15 декабря 2021, 19:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стало известно, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным - Си Цзиньпин предложил Москве совместно с Пекином защищаться от вмешательства других стран во внутренние дела РФ и КНР. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.

В ходе переговоров глав России и Китая по видеосвязи председатель КНР, указывая на увеличивающиеся случаи вмешательства западных стран во внутренние дела РФ и КНР, предложил России и Китаю совместно действовать «для обеспечения более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон».

Если это означает, что Китай и Россия в перспективе могут заключить оборонительный союз, то можно констатировать создание нового военного блока, который может на равных конкурировать с НАТО и другими альянсами, где верховенствует США.

Предлагаю взглянуть на некоторые красноречивые цифры. Численность объединённых сил НАТО составляет примерно 3 657 000 штыков этому в случае заключения союзнического договора между Москвой и Пекином будут противостоять ВС РФ, численностью около 1 млн. штыков, Росгвардия и Погранвойска - численностью свыше 500 тыс. штыков. Вооружённые силы КНР численностью около 2, 25 млн штыков. При этом, резерв НАТО чуть превышает 2,1 млн человек, таковой у России составляет более 7 млн человек, а у Китая превышает 10 млн.

У НАТО танков, находящихся в строю, чуть белее 4 тыс. единиц, с учётом тех, что гниют на мобилизационных складах около 20 тыс. единиц. Количество танков, находящихся в боеготовом состоянии в России, составляет примерно 3,6 тыс. единиц, с учётом находящихся на хранении - примерно 22 тыс. машин. Плюс у Китая около 8000 танков. Кстати, по темпу их строительства КНР вышла на первое место в мире. Допустим, что танки перестали быть главной ударной силой сухопутных войск и в будущих войнах определять успех в бою на суше станут мобильные ударные силы, посаженные на вертолёты.

Боевых геликоптеров у НАТО насчитывается около 2000 единиц, у России - примерно 700, а у Китая их чуть больше 1600. Опять же перевес в нашу сторону.

По самоходной артиллерии и системам реактивного огня России превосходит НАТО примерно с коэффициентом 1,3 или 1,5. Как известно Китай умеет хранить свои секреты, и только по неточным данным можно судить о значительном числе артиллерийских систем в НОАК, в том числе и высокоточных. Здесь однозначно Россия и Китай превосходят НАТО, причём - значительно.

Авиация НАТО числено превосходит российские и китайские возможности. Однако не все заявленные, примерно 10 тыс. боевых самолётов могут по первому требованию подняться в воздух. Обычная статистика боеготовности авиации в НАТО составляет от 30% до 50%. То есть в лучшем случае блок консолидировано может поднять в небо меньше половины, имеющейся у него боевой авиационной техники. У России парк ударных самолётов чуть превышает 2,2 тыс. единиц, у Китая он по численности несколько больше 4 тыс. единиц.

Не будем растекаться мыслью по древу, перейдём к основному. Общая численность боевых кораблей в НАТО не достигает и 500 единиц. Тогда как только у России их около 260, а у Китая порядка 450 вымпелов. Поднебесная сейчас в единицу времени производит военных кораблей больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Западный альянс, правда, имеет 19 авианосцев и 13 вертолётоносцев. У России их нет - у Китая всего два авианосца на подходе третий, данных по вертолётоносцам нет. Но, в данном случае наличие гиперзвукового оружия нивелирует всё морское превосходство Североатлантического альянса.

У НАТО 147 субмарин из них 18 стратегического направления. У России коло 70 субмарин и 11 стратегов. Сколько, хотя бы примерно подводных лодок у Китая не известно. По устаревшим данным у него есть 5 АПЛ стратегического назначения.

Число баллистических ракет в арсеналах сторон подсчитать сложно. Есть мнение, что Россия и Китай, обладающие гиперзвуковыми ракетными комплексами значительно превосходят возможности альянса в данном сегменте вооружений.

Количество ядерных боеголовок примерно известно: у НАТО их 4 418 единиц, а у РФ - 6 500 единиц (в состоянии боевой готовности не более 1500 единиц, в соответствии с СНВ3), а у Китая около 1000 единиц (официально около 300). Конечно же, в расчёт можно было бы принять и численность орбитальных группировок. Однако, совсем недавно Россия продемонстрировала с какой лёгкость она может сбивать вражеские спутники, что вызвало на Западе очень нервную реакцию.

В целом военный союз России и Китая однозначно не по зубам ни США в отдельности, ни НАТО - в целом. И все же не стоит забывать, что у Америки есть военные союзники в Тихоокеанском регионе и однозначно необходимо учитывать их военные потенциалы. К потенциальным значимым противникам Российско-Китайского военного блока можно отнести Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и даже (с оговорками) Индию. Ещё раз оговорюсь пока нет договора о военном союзе РФ и КНР, но, всё к тому идёт, и этому способствует политика Запада в отношении наших двух стран.

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