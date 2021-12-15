Что делают 10 тысяч натовских военных на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

15 декабря 2021, 18:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Представитель МИД РФ озвучила численность натовских войск, размещённых на Украине в настоящее время. По информации, полученной из открытых источников, значительная часть этих солдат и офицеров выполняют свои задачи, связанные с освоением ТВД, остальные задействованы в процессе строительства ВСУ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила: «Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство — мягко сказано. Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренирует ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне». Она также напомнила, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь на $2,5 млрд, а в 2022 году Америка предоставила Киеву вооружений на 300 млн. долл.

Захарова уточнила: «Западные инструкторы продолжают готовить украинских военных. В стране победившего майдана расквартировано около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО — 4 тысячи из США, 6 тысяч из других государств альянса».

Однако, эксперты отмечают, что большая часть натовских военнослужащих занимаются освоением театра военных действий: подготовкой командных пунктов, операционных линий, рокад и складов передового базирования. Остальные задействованы в обучении украинских военнослужащих и членов внесистемных вооружённых формирований, а также - военным планированием ВСУ и строительством не только Вооружённых сил, но и спецслужб Украины, по образу и подобию натовских.

Например, британские военнослужащие обустраивают свои базы вдоль границ с Россией и Белоруссией, а также занимаются подготовкой и экипировкой вооружённых формирований, набираемых из местных добровольцев. Согласно новой военной концепции, недавно принятой в Лондоне этими отрядами аборигенов, будут командовать те же британцы, так называемые «рейнджеры», число которых планируется значительно увеличить в среднесрочной перспективе. Откровенно говоря, ничего особенно нового в этой концепции нет - Британия на протяжении долго времени использовала бойцов, набранных в своих колониях, как пушечное мясо. В войнах за интересы Лондона гибли индийцы, гуркхи, маори и представители других народов. Так и на Украине, за интересы Запада будут воевать местные коллаборационисты под чутким руководством британских командиров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости