Двойка стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела воздушное патрулирование над Охотским и Японским морями

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15 декабря 2021, 16:32

Фото: Соцсети

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В информационном тексте ДИМК МО РФ сказано, что в ходе полёта двух Ту-95МС «Медведь» осуществлялось истребительное сопровождение самолетами Су-35С армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев составила около девяти часов.

В Минобороны России пояснили: «Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

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