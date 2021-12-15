В Подмосковье подразделение ЗРК С-300В отразило массированную воздушную атаку условного против

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15 декабря 2021, 15:28

Фото: Соцсети

В Московской области, на полигоне Головеньки состоялись учения отдельной бригады противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По информации, поступившей из штаба Западного военного округа: «Батарея зенитно-ракетных комплексов С-300В совершила марш на 10 километров в район развертывания для выполнения учебно-боевых задач. Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение диверсионной группы в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи. По прибытии в указанную точку батарея ЗРК С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника. При обнаружении электронных целей экипажи отработали действия по запуску ракет за несколько сотен километров до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области».

Данные учения прошли на фоне серьёзного обострения разногласий между РФ и НАТО, а также предельно воинственных высказываний ряды западных и украинских политиков, призывающих к силовым действиям против России.

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