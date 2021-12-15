EADaily: ФБР США взялось за подготовку и снабжение Антикоррупционного комитета Армении

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15 декабря 2021, 15:15

Фото: Соцсети

Представители ФБР США провели переговоры с председателем Антикоррупционного комитета Армении (АКА) Сасуном Хачатряном, речь шла о разностороннем сотрудничестве, сообщает EADaily, ссылаясь на пресс-службу АКА.

В среду (15 декабря) прошли переговоры между председателем АКА Сасуном Хачатряном, с обной стороны и правовым атташе Федерального бюро расследований (ФБР) США Хизером Берги и старшим советником ФБР по антикоррупционным вопросам, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительному сотрудничеству Йоханнесом Ван Ден Хугеном - с другой.

Речь шла о совместно работе и «начале планирования предстоящих действий». Среди приоритетных задач рассмотрены

вопросы технического оснащения (поставки американской стороной современной техники) и предоставление необходимых технических консультаций. Также договорились об организации американцами курсов переподготовки армянских правоохранителей.

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