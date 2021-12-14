Специальные подразделения ЦВО в 2021 году получат сверхмощные модули радиопомех «Поле-21»

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14 декабря 2021, 21:33

Фото: Соцсети

Подразделения РЭБ Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в регионах Поволжья, до конца 2021 года получат на вооружение 4 модуля радиопомех «Поле-21», которые работают в радиусе до 200 км. Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа полковник Николай Федоров на оперативно-боевом сборе, который проходит в Оренбургской области.

В частности, Николай Федоров заявил: «До конца текущего года мы получим на вооружение 4 модуля радиопомех «Поле-21», которые работают в радиусе до 200 км. Они будут поставлены на вооружение подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья».

Модуль радиопомех «Поле-21» предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Аппаратура комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия множество постов радиопомех. Его система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

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