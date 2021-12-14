В Крыму появятся новые десантно-штурмовые подразделения

Аргументы Недели → Армия 13+

14 декабря 2021, 16:28

Российская армия продолжает наращивать свой потенциал на границе с Украиной. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов объяснил, что увеличение контингента уменьшает угрозу недружественных структур соседних стран.



Герасимов акцентировал внимание на том, что активность НАТО близ российских границ в последние годы возросла в несколько раз. Каждый год военный блок проводит до 40 учений рядом с Россией. Иногда к ним привлекаются внеблоковые государства.



В Чёрном, Балтийском и Охотском морях иностранные военные корабли нередко нарушают российскую границу. В украинские порты военные корабли стали заходить в несколько раз чаще, чем в предыдущие годы. Часть американской и натовской техники остаётся в приграничных с Россией государствах даже после завершения учений. В Европе НАТО сформировали материально-технические центры. Они могут использоваться для наступательных операций. Чтобы противостоять западному натиску, в Российской армии сформировали десантно-штурмовые полки, которые будут размещены на Крымском полуострове. Они получат новые комплекты боевых машин и высокоточное вооружение. Десантные группировки станут основой оперативного реагирования на нестабильных пограничных участках. В случае обострения ситуации, они будут применены для отражения атак противника.

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