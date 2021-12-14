Пентагон: За убийство мирных жителей в результате ракетного обстрела 29 августа, никто из американских военных не будет наказан

Аргументы Недели → Армия 13+

14 декабря 2021, 15:53

Фото: Соцсети

Министр обороны США Ллойд Остин не собирается наказывать военнослужащих, участвовавших в ракетном обстреле машины в Кабуле (Афганистан) в августе, в результате которого погибли 10 мирных жителей, в том числе как минимум семь детей. Об этом пишет газета Washington Times.

Его решение было выработана на основе рекомендаций высшего командования США.

Пентагон первоначально утверждал, что ракетный огонь с дрона 29 августа был нацелен на автомобиль со взрывчаткой, для проведения террористического акта в международном аэропорте Кабула группой Исламского государства (запрещено в РФ). На самом деле машина принадлежала 43-летнему Земари Ахмади, гуманитарному работнику, работающему в Nutrition and Education International, калифорнийской неправительственной организации, поставляющей продовольствие афганцам, спасавшимся на территории аэропорта.

Генеральный инспектор ВВС США генерал-лейтенант Сами Д. Саид, сказал, что официальные американские лица сделали несколько ошибочных предположений, отслеживая в тот день машину г-на Ахмади в течение нескольких часов. Саид оставил вопрос о наказании за эти убийства открытым. Первоначально и министр обороны Остин дал полномочия для принятия любых административных мер главе Центрального командования США генералу морской пехоты Кеннету Ф. Маккензи-младшему и генералу армии Ричарду Д. Кларку, главе Командования специальных операций.

Теперь же стало известно из уст пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, что наказание вообще не последует, поскольку два четырёх звёздных генерала из высшего командования США высказали соответствующее мнение, а министр обороны США Ллойд Остин его утвердил.

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