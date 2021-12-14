Associated Press: НАТО придётся сразу же вступить в войну на Украине и в Грузии, если они будут приняты в альянс

Аргументы Недели → Армия 13+

14 декабря 2021, 15:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Авторитет НАТО зависит от ее общей гарантии обороны, известной как статья 5, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех, а также от его обязательства предложить членство любой европейской стране, которая может способствовать безопасности в Европе и Северной Америке. Но и Украина, и Грузия имеют неурегулированные конфликты на своей территории, и их включение сейчас вынудило бы все 30 стран-участниц броситься на их защиту в военном отношении. Пишет агентство «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press).

Во всех этих рассуждениях, во-первых, ускользает первоначальный смысл создания НАТО, как Североатлантического союза стран Западной Европы и Северной Америки. Поскольку речь уже идёт о возможном принятии в блок Грузии, которая целиком расположена в Азии. Впрочем, для Запада это не преграда, там готовы перекраивать физическую карту мира по своему усмотрению, чтобы доказать право вступления в НАТО, скажем, стран Ближнего Востока (который часто называют Передней Азией) и этот регион планеты Брюссель может объявить Европой.

Не будем отвлекаться от сути проблемы: Россия хочет, чтобы Запад взял на себя юридическое обязательство не размещать силы и оружие на Украине, и на прошлой неделе российский МИД потребовал, чтобы НАТО отменило свое обязательство от 2008 года принять Украину и Грузию в качестве членов.

США и другие союзники по НАТО отвергли требования России. «Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина, никто другой»,- заявил на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин раскритиковал аргументы НАТО, заявив, что, хотя Украина свободна принимать решения о своих мерах безопасности, они не должны угрожать России.

«Каждая страна, безусловно, имеет право выбрать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не ущемлять интересы и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России»,- сказал Путин. «Безопасность должна быть глобальной и в равной степени охватывать всех».

Ранее Владимир Путин обозначил «красные линии», пересечение которых Североатлантическим альянсом может привести к войне с Россией. Однако Байден жестко заявил, что не признаёт этих «красных линий». Что означает стремление США и НАТО организовать очередной «Дранк нах Остен» и развязать новую крупномасштабную бойню на востоке Европы - никак не меньше. Получается, что Вашингтон готов взять на себя ответственность за очередную мировую войну, поскольку таковая состоится однозначно, если Запад применит вооружённую силу для (как он говорит) «сдерживания» Москвы. При этом заложниками ситуации, в первую очередь, будут народы Европы.

Кстати, Грузия и Украина, даже не задумывается о кровавых последствиях их стремления в НАТО. Они считают, что членство в блоке принесёт им экономическое процветание. Наивные люди. Достаточно взглянуть на Болгарию, Румынию, Прибалтику, там благоденствия не наступило несмотря на вхождение на только в состав НАТО, но, и в Евросоюз. Периферия так и осталась периферией. А вот в случае войны с Россией, они будут страдать первыми.

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