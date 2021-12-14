Вторая беспилотная ударная авиаплатформа С-70 «Охотник» готовится к лётным испытаниям

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14 декабря 2021, 13:35

Фото: Соцсети

В Новосибирске, на площадке НАЗ прошла выкатка второго летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Ведётся подготовка данной машины к лётным испытаниям. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил прессе: «Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету… Производить БПЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования…В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги».

Это первый экземпляр испиленные с так называемым плоским соплом, что значительно уменьшает след реактивного выхлопа двигателя и снижает видимость данного летательного аппарата, для РЛС вероятного противника. Ударный дрон С-70 «Охотник» имеет длину 14 м, размах крыла - 19 м, взлетный вес - более 20 тонн. Конструктивно он - «летающее крыло», исполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

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