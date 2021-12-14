Французский боевой корабль с ракетами на борту зашёл в Чёрное море

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14 декабря 2021, 11:04

Фото: Соцсети

Зачастили французы в Черноморский регион, сначала направили сюда два истребителя и воздушный танкер, теперь прислали фрегат «Овернь», за которым, кстати, уже ведут наблюдение корабли Черноморского флота РФ. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.



НЦУО, в частности сообщает: «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата «Овернь» ВМС Франции с управляемым ракетным оружием, зашедшего в акваторию Черного моря». Похоже, Франция решила доказать на деле своё верноподданичество Вашингтону и не хочет останавливаться на таких мелочах, как посылка в регион истребителей «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолета-заправщика КС-135. Интересно, как далеко пойдёт Париж на этот раз и на какую пакость он способен во имя пресловутой «трансатлантической солидарности»? Стоит ли от него ожидать, того же, чем отличился британский эсминец «Дефендер» в июне сего года, или он способен на большее безрассудство?

Интерфакс напоминает: «Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками». Также стоит подчеркнуть, что российское военное руководство обещало топить всех злостных нарушителей морских границ РФ.

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