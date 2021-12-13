Военные США провели специальную операцию в Сирии с использованием боевых вертолётов

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13 декабря 2021, 18:35

Фото: Соцсети

Американские военные провели специальную операцию с применением вертолётов в провинции Дейр Эз-Зор, на юго-востоке Сирии и похитили несколько мирных жителей в понедельник утром. Об этом сообщает иранское новостное агентство MEHR, ссылаясь на информацию официального сирийского информационного агентства SANA.

Согласно данным сирийского агентства SANA американские войска, незаконно находящиеся в Сирии, провели «вертолетную операцию» в понедельник утром в городе Аль-Басира, расположенном на востоке провинции Дейр Эз-Зор, и похитили несколько мирных жителей. За последние годы военные США провели несколько таких же операций, кроме того, они виновны в ряде авиаударов, в результате которых погибло много мирных жителей, включая женщин и детей.

Также, янки были уличены в оказании поддержки террористическим элементам ИГИЛ (запрещено в РФ) в сельской местности Хасака и Дейр Эз-Зор и их переброске из блокированных районов или мест заключения на базы США в Сирии и Ираке.

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