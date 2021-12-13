ЮВО вывел войска в поле, как организовано их размещение и обеспечение

Аргументы Недели → Армия 13+

13 декабря 2021, 18:19

Фото: Минобороны РФ

Для размещения военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в полевых условиях на полигонах развернуто девять автономных полевых лагерей закрытого цикла жизнеобеспечения (АПЛ-500). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«АПЛ-500 развернуты на территории девяти общевойсковых полигонов, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Северной Осетии и в Крыму… Лагерь полностью автономен, оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение. Все помещения АПЛ-500 укомплектованы системами отопления и кондиционирования для поддержания заданной температуры в зимнее и летнее время года»,- информирует пресс-служба ЮВО. Об оборудовании сан узлов и бань нет информации, но, судя по всему, и в этом сегменте всё в порядке. Вопросы гигиены прописаны в Уставе Внутренней службы, поэтому нет повода сомневаться в правильном её обустройстве в полевых лагерях.

При наружной температуре - 30 по Цельсию в палатке можно поддерживать + 28 или + 30 градусов, конечно же это избыточное тепло, просто мы озвучиваем возможности устройства быта военнослужащих в полевых условиях. То же касается столовых, которые кроме всего прочего оборудованы самым современным кухонным инвентарём и избыточным комплектом посуды, и кувертов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости