WSWS.org: Вашингтон вооружает Украину большим арсеналом ракет, которые могут легко достичь Москвы

Аргументы Недели → Армия 13+

13 декабря 2021, 12:22

Фото: Соцсети

Саммит министров иностранных дел империалистических держав G7 в Ливерпуле, Великобритания, завершился вчера выпуском воинственного коммюнике, угрожающего как России, так и Китаю. Министры иностранных дел США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады осудили Россию, предупредив ее о «серьезных последствиях» за якобы подготовку вторжения в Украину. Об этом пишет интернет-издание World Socialist Web Site.

«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжёлые последствия и серьезную цену»,- говорится в коммюнике саммита. В нем добавлено: «Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее».

В коммюнике также осуждается Китай: «Что касается Китая, мы обсудили ряд вопросов и проблем, таких как ситуация в Гонконге и Синьцзяне, в Восточном и Южно-Китайском морях и важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. … Мы также выразили озабоченность по поводу принудительной экономической политики».

Коммюнике представляет собой безрассудную политическую провокацию, равносильную едва завуалированной угрозе войны против России и Китая, которые являются крупными ядерными державами. За последние недели спецслужбы США выдвинули самые разные заявления: Америка сообщила о 94 000 до 175 000 войск, которые Россия якобы собирает возле украинской границы. В то же время Вашингтон вооружает Украину большим арсеналом ракет, которые могут легко достичь Москвы, и планирует также принять Украину в альянс НАТО,- пишет издание WSWS.org.

Позиционирование «Большой семерки» как защитника мира и демократии от России - это обман. Какие бы войска ни развертывала Россия, они находятся в ее границах, в то время как Вашингтон и его союзники направляют к самому порогу России мощный арсенал, который может нанести сокрушительный удар по Москве.

Что касается Китая, то он сталкивается с кампанией клеветы в средствах массовой информации, в которой он обвиняется во лжи о происхождении COVID-19 и проведении геноцида уйгуров в Синьцзяне, при этом якобы угрожая свободному плаванию военных кораблей США и их союзников у берегов Китая. Это опять же политически мотивированная ложь.

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