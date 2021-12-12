АННА-Ньюс: против Донбасса воюют украинские нацисты, среди них - ДШГ «SS Медведи»

Аргументы Недели → Армия 13+

12 декабря 2021, 20:52

Фото: Соцсети

О существовании в военной структуре Украины откровенных нацистов известно давно. Об этим пишут сами украинские СМИ и только политики в Киеве и на Западе умудряются данный факт не замечать. Информационное агентство «АННА-Ньюс» в своём материале привело ряд неоспоримых доказательств активной деятельности неонацистского вооружённого формирования - диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи» на Донбассе.

Как улика демонстрируется сбитый ополченцами украинский дрон-квадрокоптер, на который нанесена символика диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «SS Медведи». Причём аббревиатура «SS» изображена в виде символов, которые характерны для немецкой нацистской организации вафен «ЭС-ЭС», времён второй мировой войны, которая признана преступной на Нюрнбергском процессе.

О ДШГ «SS Медведи» много материалов опубликовал украинский блогер Бутусов. Именно он, кстати, сообщил широкому читателю о диверсионной деятельности этого специфического формирования, с непонятной подчинённостью. Официально оно не находится в штате ВСУ. Поэтому Киев заявляет, что боевая деятельность ДШГ «SS Медведи» не нарушает Минских соглашений, поскольку они неподконтрольны официальному командованию. Однако эти изверги убивают людей и украинское командование, а также политики в Киеве, похоже, довольны их работой. А в байку о не подконтрольности как-то вообще не верится.

Появление информации в Сети о ДШГ «SS Медведи» связано ещё с одним именем, и это актёр и комик Сергей Притула. О котором также известно, что он с 2014 года является поставщиком вооружения, снаряжения, БЛА украинским вооружённым добровольческим формированиям, воюющем на Донбассе.

Судя по всему, украинские власти намеренно используют нацистов в боевых действиях и доверяют им самую грязную работу, а Запад поощряет разгул этих военных преступников и используют их деятельность в своих целях, для раскручивания маховика информационной войны против России. Говоря, по совести, как-то не очень связываются между собой западные демократические ценности и украинский нацизм. Но, похоже для Запада это норма, его высшие цели, направленные на ликвидацию России, оправдывают убогость используемых средств.

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