Вашингтон не намерен посылать своих военных на Украину, а Лондон уже это делает

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12 декабря 2021, 16:40

Фото: Соцсети

Джо Байден заявил на пресс-конференции, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он пообещал России «разрушительные последствия для экономики» если та нападёт на Украину. Об этом сообщает телеканал UA112.

К риторике американцев присоединились страны G7. В частности, министр иностранных дел Великобритании заявил, что вторжение в Украину было бы стратегической ошибкой России.

Напоминаем, что 9 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры. Накануне, 7 декабря, состоялись двухчасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

После этих переговоров стало известно, что США не намерены посылать своих военных на Украину. Британия на этот счёт ничего конкретного не говорила. Однако, на территории Незалежной уже находятся английские спецназовцы, это, по сути, означает, что Лондон готов на различные пакости и скорее всего антироссийские провокации организует именно он.

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