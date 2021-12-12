Аргументы Недели Армия 13+

Песков: Отказ США признавать российские «красные линии» является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях

, 16:23

Песков: Отказ США признавать российские «красные линии» является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях
Фото: Соцсети

Отказ американских властей признавать российские «красные линии» является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В частности, Песков сказал: «Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США». Ранее Владимир Путин обозначил в качестве «красной линии» размещение ракетных комплексов США и НАТО на территории Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Зеленский попросил правительство уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за инцидента в Донбассе

Зеленский поручил правительству уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за устроенного им скандала в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье попросил правительство уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в субботу скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт