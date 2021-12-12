Песков: Отказ США признавать российские «красные линии» является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях

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12 декабря 2021, 16:23

Фото: Соцсети

Отказ американских властей признавать российские «красные линии» является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В частности, Песков сказал: «Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США». Ранее Владимир Путин обозначил в качестве «красной линии» размещение ракетных комплексов США и НАТО на территории Украины.

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