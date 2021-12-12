Американский стратегический авиаразведчик был замечен в небе над Донбассом

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12 декабря 2021, 16:14

Фото: Соцсети

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юго-востоке и юге страны к северу от Крыма, сообщает новостное агентство «Инрефакс».

RC-135 Rivet Joint ВВС США взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и утром 11 декабря был уже в воздушном пространстве Украины над Волынской областью. Затем он направился вдоль границы с Белоруссией на восток страны. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал по маршруту, начиная от Харьковской и Днепропетровской областей на юго-востоке и далее Запорожской, Херсонской и Николаевской областей на юге к северу от Крыма вплоть до Одесской области.

Всего полёт RC-135 Rivet Joint длился около шести часов.

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