Военкоматы Московского региона выполнили план призыва на 85%

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11 декабря 2021, 16:50

Фото: Минобороны РФ

Военные комиссариаты Москвы и Московской области за три недели до окончания осеннего призыва более чем на 85% выполнили свой план по обеспечению ВС РФ молодым пополнением, - сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В ходе осеннего призыва 2021 года военные комиссариаты Москвы и Московской области должны направить в войска свыше 10 тыс. человек.

Пресс-служба ЗВО подчёркивает: «Все юноши по прибытии на сборный пункт сдают тест на инфекционное заболевание, проходят дезинфекцию. Каждому новобранцу выдается вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. В вагонах и автобусах предварительно проводится дезинфекция».

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