В Турции создали беспилотник, вооружённый лазером

В Турции проведено успешное испытание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) - квадрокоптера, вооружённого лазером. Об этом сообщает новостное агентство «АННА - Ньюс», ссылась на турецкое издание Anadolu.
Беспилотная авиационная платформа (квадрокоптер), вооружённая лазером, разрабатывается турецкими компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD, при координации с департаментом криминалистики главного управления безопасности Турции. БПЛА назвали Eren. Этот квадрокоптер способен подниматься на высоту до 3 км и вести лазерный «огонь» на расстоянии до 500 метров и более. Пока ему пророчат борьбу с взрывными устройствами в антитеррористических целях. Но, весьма вероятно, что вскоре появятся военные варианты Eren.
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