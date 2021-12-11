В Турции создали беспилотник, вооружённый лазером

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11 декабря 2021, 16:44

Фото: Соцсети

В Турции проведено успешное испытание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) - квадрокоптера, вооружённого лазером. Об этом сообщает новостное агентство «АННА - Ньюс», ссылась на турецкое издание Anadolu.



Беспилотная авиационная платформа (квадрокоптер), вооружённая лазером, разрабатывается турецкими компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD, при координации с департаментом криминалистики главного управления безопасности Турции. БПЛА назвали Eren. Этот квадрокоптер способен подниматься на высоту до 3 км и вести лазерный «огонь» на расстоянии до 500 метров и более. Пока ему пророчат борьбу с взрывными устройствами в антитеррористических целях. Но, весьма вероятно, что вскоре появятся военные варианты Eren.

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