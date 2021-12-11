Америка решила за свой счёт строить дороги в Армении и Грузии

Аргументы Недели → Армия 13+

11 декабря 2021, 16:33

Фото: Соцсети

США намерены потратить деньги для улучшения транспортно-дорожной сети в Закавказье. Конкретно, это касается Грузии и Армении. Стоимость предлагаемого проекта улучшения магистралей пока оценивается в 45 мин. долл. Данная акция вовсе не благотворительность и не помощь вышеуказанным республикам. Она продиктована военной необходимостью. Похоже штаты, решили всерьёз создать для России реальную угрозу на кавказском стратегическом направлении. Об этом пишет агентство фронтовых новостей «АННА - Ньюс».



Отмечается, что инвестиции будет делаться не частными коммерческими структурами, дороги в Грузии и Армении Вашингтон намерен строить за счёт своего федерального бюджета. Есть подозрение, что на них возьмут деньги из скрытого военного финансового сектора. А в роли подрядчиков могут привлечь американские военно-инженерные части.

Ну, с Грузией всё более-менее ясно. США считают её своим надёжным сателлитом. К тому же коль скоро Тбилиси рвётся из кожи вон, лишь бы вступить в НАТО, Штатам есть смысл заняться её транспортной системой в своих собственных интересах, на случай если американским войскам придётся здесь воевать.

А вот, относительно Армении стоит очень серьёзно задуматься. Эта страна является членом ОДКБ, то есть военным союзником России и на её территории есть российская военная база. Однако в последние несколько лет в стране укрепились антироссийские настроения и расплодилось множество так называемых информационных ино-агентов, ведущих пропаганду в народе, направленную на усиление влияния Запада и ослабление позиций Москвы. Решение США вкладывать деньги в дорожную систему этой страны указывает на то, что Вашингтон рассчитывает сделать её таким же верноподданным партнёром, каковым сейчас является Грузия. Другого варианта просто не существует.

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