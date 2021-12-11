США продадут Греции новые боевые корабли, как к этому отнесётся Россия

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11 декабря 2021, 14:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США, Государственный департамент США принял решение об одобрении продажи правительству Греции четырех многоцелевых надводных боевых кораблей (MMSC) и сопутствующего оборудования, с ориентировочной общей стоимостью 6,9 млрд долларов. Об этом пишет американский специализированный военно-морской портал Navyrecognition.

Реакция Москвы на эту покупку не может быть позитивной, поскольку Греция является членом НАТО, а любое усиление альянса в регионах, близких географически к нашим границам, это бесспорная проблема. К тому же Греция отличается крайней неблагодарностью. Несмотря на то, что она своей независимостью во многом обязана России, эта страна, по сути, ведёт враждебную политику по отношению к нам. Из недавних событий достаточно вспомнить, что греческая патриархия поддержала автокефалию украинской церкви, вопреки здравому смыслу и всем канонам. Более того, именно с территории Греции взлетают большинство американских разведывательных самолётов, которые затем кружат близ российских границ. И при этом Афины имеют наглость требовать от России значительных скидок на природный газ, как должное вспомоществование от братского, православного народа. Так и есть, когда им надо - они нам рядятся в братья, но в большинстве случаев Греция - России страшный враг, опаснее открытых противников, поскольку набивается в друзья. По мне, так лучше уж выстраивать добрые отношения с Турцией, чем связываться с вероломной Грецией.

А теперь, о возможной сделке. Правительство Греции попросило Америку продать ей четыре корабля Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), а также боевое оборудование и вооружение для них, включая поставку и поддержку программного обеспечения, и техническую документацию, обучение персонала и учебное оборудование, инжиниринг, услуги технической и логистической поддержки, поддержку испытаний, обследования и другие, связанные с эксплуатацией, элементы материалов и сервиса. Ориентировочная общая стоимость всего вышеперечисленного набора железа и услуг - 6,9 миллиарда долларов. Для интеграции новых кораблей в греческие ВМС придётся изрядно попотеть, и это также влетит Афинам в копеечку, поскольку будет привлечено значительное число американских военных подрядчиков.

Греческий флот начал срочный процесс закупки четырех новых многоцелевых фрегатов, в то же время он модернизирует четыре других фрегата MEKO, состоящих у них на вооружении. Новые корабли будут оснащены четырьмя военно-морскими вертолетами MH-60R (Romeo). Эти многоцелевые фрегаты были частью более широкого пакета, обсуждаемого с США, который также включал модернизацию четырех фрегатов Hydra, кораблей промежуточного уровня и участие Hellenic Shipyards в разработке нового американского фрегата типа FFG (X).

Конечно же Афины объяснили это необходимостью усиления южного стратегического направления НАТО. Кстати, это направление работает в основном против России. Очевидно, что Греция приобретает новые корабли в качестве дополнительного оборонительного аргумента в конфликтах с Турцией. Но, если последует команда из Вашингтона, Афины, не задумываясь, бросят их в бой против российского ВМФ.

Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) — это ударный высокоманевренный надводный боевой, способный действовать на побережье и в открытом океане. Он был разработан с нуля, чтобы противостоять современным угрозам морской и экономической безопасности. Multi-Mission Surface Combatant имеет дальность действия 5000 морских миль и может развивать скорость более 30 узлов. MMSC использует систему боевого управления COMBATSS-21, созданную на основе библиотеки программного обеспечения Aegis Combat System. Интегрированная боевая система MMSC использует внутреннюю интеграцию с палубной артиллерией корабля (артиллерийские и ракетные системы LCS 57-мм, Mk110 и SeaRAM) и расширяет возможности многоцелевого их использования за счет интеграции ракет класса «земля-земля» Over-The-Horizon, 20-мм дистанционных пушек левого и правого борта, а также нового радара управления огнем и передней 8-секционной системы вертикального пуска MK 41, оснащенной ракетами RIM-162 Evolved Sea Sparrow. MMSC также имеет систему защиты от торпед AN / SLQ-25.

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