Подразделение британских десантников прибыло на Украину

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10 декабря 2021, 18:16 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Из Великобритании прибыло подразделение 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании в Очаков. Их разместили на территории 73-го украинского военно-морского центра специальных операций. Кроме того, поступает информация о том, что подразделение британского спецназа будет размещено в расположении отряда национальной гвардии «Азов». Об этом сообщает агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс».



Отметим, что переброска британских военных происходит на фоне информационной подготовки к военным действиям против России, которую ведут страны НАТО и Киев. По данным источника агентства «АННА-Ньюс», в Очаков на 73-ю базу украинского военно-морского центра сил специальных операций прибыло подразделение 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании. Цели этой переброски не освещаются. Также сообщается, что 150 британских военных прибудут для усиления полка украинской национальной гвардии «Азов». Судя по всему, идёт обкатка новой военной концепции Вооружённых сил Великобритании, согласно которой Лондон создаёт институт «рейнджеров», или военных специалистов, которые предназначены для создания, обучения и вооружению пробританских вооруженных формирований на территории стран, которые входят в круг интересов Лондона. Кроме того, эти специалисты будут руководить войсками аборигенов при ведении боевых действий в интересах Соединённого королевства.

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