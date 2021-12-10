Рогозин: никто не может гарантировать, что что-то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом

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10 декабря 2021, 17:55

Фото: Соцсети

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в пятницу на бизнес-форуме «Репутация» о необходимости разработки технологий для защиты земли от космических угроз. Об этом сообщает российское новостное агентство «Интерфакс».

В частности, Рогозин сказал: «Никто не может гарантировать, что что-то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом. А значит, мы должны иметь технологии, которые позволят «увернуть» эту угрозу от нашей планеты». Имеются ввиду, в первую очередь небесные тела, которые могут прилететь из глубин вселенной и уничтожить Землю при столкновении. Однако стоит поговорить и о намерениях США разместить оружие на околоземной орбите, что также является экзистенциальной угрозой для нашей планеты.

В целом, эксперты отмечают, наибольшую опасность для нас несём мы сами, поскольку неконтролируемый технический прогресс способен поставить жирную точку в существовании человечества. И нет смысла указывать на опасности, которые могут прилететь из дальнего космоса, достаточно посмотреть вокруг.

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